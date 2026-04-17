Horror en Salta: una nena de 4 años murió por asfixia y su padre se quitó la vida

Estos datos refuerzan la principal hipótesis de los investigadores, que buscan determinar si la menor fue víctima de violencia sostenida en el tiempo.

La principal hipótesis

Los investigadores sostienen como línea principal que el padre habría causado la muerte de la niña en su domicilio y luego la trasladó al hospital.

Al recibir la confirmación de los médicos sobre el deceso, tomó la decisión de quitarse la vida en el lugar.

La niña asistía a un jardín de infantes en Salvador Mazza, localidad salteña ubicada a pocos metros de la frontera. Fuentes de la investigación indicaron que no habría existido una denuncia previa formal, pese a los signos de violencia detectados en el cuerpo.

Además, trascendió que la madre de la menor se encontraría privada de la libertad, lo que abre nuevas líneas de análisis sobre el entorno familiar.

La causa quedó en manos de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia, que trabajan para reconstruir lo ocurrido.

Si bien el presunto autor murió, los investigadores buscan determinar si hubo responsabilidades previas, omisiones o señales de alerta que no fueron atendidas.