Horror en Santa Fe: atacaron a cuchillazos a una adolescente de 15 años y le desfiguraron la cara

En los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares y armas blancas que podrían haber sido utilizadas en el ataque.

En diálogo con el medio San Cristóbal al Día, Luciana denunció que su hija venía sufriendo situaciones de bullying sistemático, con amenazas, insultos, publicaciones intimidantes en redes sociales y antecedentes de agresiones por parte del mismo grupo hacia otras jóvenes de la ciudad.

"Se graban cuando golpean a alguien y lo suben como si fuera una hazaña", afirmó, y advirtió que se trata de una escalada de violencia sostenida y no de un hecho aislado. Y alertó: "Si no se toman medidas, van a terminar matando a alguien".