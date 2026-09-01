Una mujer y su hijo de 9 años murieron intoxicados con monóxido de carbono en Palermo
El hecho ocurrió en el segundo piso de un edificio de avenida Córdoba al 4600. Una adolescente fue rescatada y quedó internada.
Una mujer de 44 años y su hijo de 9 fallecieron tras intoxicarse con monóxido de carbono en su departamento en el barrio porteño de Palermo. En tanto, una adolescente de 13 años que también estaba en el mismo inmueble tuvo que ser trasladada con dificultad respiratoria severa al Hospital Gutiérrez, agregó el SAME.
El operativo se llevó a cabo en la madrugada de este martes en un edificio ubicado sobre la avenida Córdoba al 4692, cerca de la esquina con la calle Malabia. Se trata de una construcción de 11 pisos de altura y el incidente se produjo en el segundo piso.
Si bien el parte oficial indica que se solicitó la presencia del equipo de emergencias por un escape de gas, en el lugar encontraron a tres personas con severos signos de intoxicación, vinculados a la inhalación de monóxido de carbono.
Una mujer de 44 años y su hijo de 9 no tenían signos vitales. En el momento se intentaron maniobras de reanimación RCP, pero no tuvieron éxito, por lo que el SAME constató el fallecimiento de ambos.
En tanto, una adolescente de 13 años que mostraba dificultad respiratoria severa e intoxicación por monóxido de carbono pudo ser trasladada de urgencia al Hospital Gutiérrez.
Intervinieron en el lugar efectivos a cargo de la Comisaría 14A, que informaron de la situación a la Fiscalía Criminal de Instrucción Número 50, a cargo del funcionario judicial Edgardo Orfila.
El monóxido de carbono suele ser definido como el “asesino silencioso”. No tiene olor, color ni sabor. No irrita, no avisa y es fácil de detectar. Se produce por la combustión incompleta de gas natural u otros combustibles que contienen carbono, como leña, carbón, queroseno o gas envasado. Por eso, el problema no está asociado únicamente al gas natural: puede aparecer en cualquier vivienda donde haya un artefacto que combustione mal, una instalación deficiente o una ventilación obstruida.
En la Argentina, alrededor de 200 personas mueren al año y unas 40.000 son afectadas producto de la inhalación de este gas altamente tóxico, de acuerdo a datos estadísticos del Ministerio de Salud de la Nación. Según un relevamiento hecho por Metrogas sobre las denuncias recibidas en su zona de distribución (la ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano bonaerense), hasta mediados de año la empresa registró 16 intervenciones de sus técnicos ante episodios vinculados con presencia de monóxido de carbono. Veintiocho personas resultaron afectadas y seis fallecieron.
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