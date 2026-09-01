Una mujer y su hijo de 9 años murieron intoxicados con monóxido de carbono en Palermo

Intervinieron en el lugar efectivos a cargo de la Comisaría 14A, que informaron de la situación a la Fiscalía Criminal de Instrucción Número 50, a cargo del funcionario judicial Edgardo Orfila.

El monóxido de carbono suele ser definido como el “asesino silencioso”. No tiene olor, color ni sabor. No irrita, no avisa y es fácil de detectar. Se produce por la combustión incompleta de gas natural u otros combustibles que contienen carbono, como leña, carbón, queroseno o gas envasado. Por eso, el problema no está asociado únicamente al gas natural: puede aparecer en cualquier vivienda donde haya un artefacto que combustione mal, una instalación deficiente o una ventilación obstruida.

En la Argentina, alrededor de 200 personas mueren al año y unas 40.000 son afectadas producto de la inhalación de este gas altamente tóxico, de acuerdo a datos estadísticos del Ministerio de Salud de la Nación. Según un relevamiento hecho por Metrogas sobre las denuncias recibidas en su zona de distribución (la ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano bonaerense), hasta mediados de año la empresa registró 16 intervenciones de sus técnicos ante episodios vinculados con presencia de monóxido de carbono. Veintiocho personas resultaron afectadas y seis fallecieron.