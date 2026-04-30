Horror en un cotillón de La Plata: mataron a una mujer por una supuesta deuda de alquiler

crimen alquiler cotillon la plata

Con los datos aportados por testigos, lograron localizar al sospechoso a las pocas cuadras, en la zona de 35 entre 5 y 6, donde fue detenido.

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El acusado, identificado como L.O.A., de 49 años, tenía en su poder un revólver que sería el arma utilizada en el crimen. Fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

El pago de un alquiler, el presunto movil del crimen

En el lugar del hecho también se presentó el esposo de la víctima, Walter Romero, quien aportó un dato clave para la investigación: el detenido sería el propietario del local y mantenía un conflicto previo con Lastiris por una deuda de alquiler.

Esa situación habría desencadenado en la discusión que terminó con el asesinato de la mujer.

La causa fue caratulada como “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego” y quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Se espera que el detenido sea indagado en las próximas horas.