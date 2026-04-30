Horror en un cotillón de La Plata: mataron a una mujer por una supuesta deuda de alquiler
El hombre ingresó armado al local mientras la comerciante estaba atendiendo y la asesinó. Fue detenido a las pocas cuadras.
Una escena de horror se vivió en la ciudad de La Plata donde una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo mientras atendía un comercio de cotillón. El agresor escapó, pero fue detenido a las propias cuadras. De acuerdo a la investigación, el ataque estaría relacionado con una deuda por el pago de un alquiler.
El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en un comercio del rubro cotillón y repostería, conocido como “Coty Land”, ubicado en la calle 37, entre 9 y 10, en el barrio Norte, pleno centro de La Plata.
La víctima fue identificada como Paula Lastiris, quien se encontraba atendiendo el negocio cuando un hombre ingresó armado. De acuerdo con la reconstrucción del caso, en medio de una discusión que estaría vinculada a una deuda por el pago del alquiler, el agresor sacó el arma y le disparó, dejando a la mujer gravemente herida.
Lastiris fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció horas más tarde como consecuencia de la herida de arma de fuego.
Crimen de la comerciante en La Plata: así detuvieron al sospechoso
Tras el ataque, la Policía bonaerense implementó un operativo cerrojo con la participación del Escuadrón Motorizado, personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).
Con los datos aportados por testigos, lograron localizar al sospechoso a las pocas cuadras, en la zona de 35 entre 5 y 6, donde fue detenido.
El acusado, identificado como L.O.A., de 49 años, tenía en su poder un revólver que sería el arma utilizada en el crimen. Fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.
El pago de un alquiler, el presunto movil del crimen
En el lugar del hecho también se presentó el esposo de la víctima, Walter Romero, quien aportó un dato clave para la investigación: el detenido sería el propietario del local y mantenía un conflicto previo con Lastiris por una deuda de alquiler.
Esa situación habría desencadenado en la discusión que terminó con el asesinato de la mujer.
La causa fue caratulada como “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego” y quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Se espera que el detenido sea indagado en las próximas horas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario