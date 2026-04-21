La Plata: siguen las amenazas de tiroteos en escuelas

Tras conocerse los hechos, las familias lograron identificar a la estudiante y mantuvieron contacto con su padre, quien pidió disculpas a la comunidad mediante un audio y aseguró que su hija fue reprendida.

amenaza escuela la plata Tras la denuncia, se acreditó que el arma de fuego era de verdad y pertenecía a su hermano.

Investigación y medidas tras la amenaza de tiroteo

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Menores, a cargo de Carmen Ibarra. Según el portal 0221, las autoridades del colegio informaron que realizaron la denuncia correspondiente, dieron intervención a los inspectores y convocaron a las familias de los alumnos involucrados.

También dispusieron que los estudiantes señalados no asistan a la institución y establecieron controles en el ingreso, incluyendo la exhibición de mochilas y pertenencias. A su vez, adelantaron que la problemática será abordada en el aula mediante distintas dinámicas y proyectos pedagógicos.

En ese marco, desde la conducción del establecimiento remarcaron: "Estamos convencidos de que el compromiso es de todos: escuela, familia y estudiantes".

amenaza escuela la plata La Escuela Nuestra Señora de Luján de La Plata registró al menos tres amenazas de tiroteo.

Por otro lado, tanto padres como directivos mencionaron la posible influencia de un reto viral en redes sociales, especialmente en TikTok y WhatsApp, que incita a simular amenazas bajo la consigna "tiroteo el viernes". Sin embargo, hasta el momento no se comprobó una relación directa con este caso.

Fuentes policiales confirmaron la existencia de al menos setenta denuncias similares en distintos establecimientos de la ciudad: “Ya llegamos a setenta en La Plata, setenta escuelas con denuncias de pibes”.

La situación generó una fuerte reacción entre las familias. Algunas decidieron no enviar a sus hijos al colegio hasta contar con mayores garantías de seguridad, mientras que en otros cursos se permitió la asistencia solo para rendir exámenes.