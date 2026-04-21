La Plata: siguen las amenazas de tiroteos en escuelas
El caso actual está bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, dirigida por la fiscal Carmen Ibarra. Los detalles.
La Escuela Nuestra Señora de Luján, ubicada en la ciudad de La Plata, se encuentra en estado de alerta tras registrarse una nueva amenaza de tiroteo, la cual se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en la institución en los últimos días. El caso actual está bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, dirigida por la fiscal Carmen Ibarra.
La amenaza se activó tras un intercambio entre alumnas que incluía la frase “entre las dos matamos a alguien”. Según denunciaron padres y madres de la institución, la situación se originó a partir de publicaciones en redes sociales y estados de WhatsApp que involucran a estudiantes de distintos años.
Según la denuncia policial, todo comenzó este domingo cuando un grupo de familias se presentó en la Comisaría 9.ª, luego de enterarse de que una estudiante de segundo año publicó en su estado de WhatsApp frases como “MAÑANA LA AYUDO A LA WACHA DE 5°”, “CHAU COLEGIO, HOLA NARCOTRÁFICO” y “ENTRE LAS DOS MATAMOS A ALGUIEN”.
Además de los estados de WhatsApp, se viralizó una foto en la que la menor denunciada portaba un arma de fuego. Fuentes policiales informaron que el arma sería propiedad del hermano de la alumna y que durante una visita que ella le hizo a su domicilio, se tomó la fotografía. Es decir, que lo hizo fuera del ámbito escolar.
Tras conocerse los hechos, las familias lograron identificar a la estudiante y mantuvieron contacto con su padre, quien pidió disculpas a la comunidad mediante un audio y aseguró que su hija fue reprendida.
Investigación y medidas tras la amenaza de tiroteo
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Menores, a cargo de Carmen Ibarra. Según el portal 0221, las autoridades del colegio informaron que realizaron la denuncia correspondiente, dieron intervención a los inspectores y convocaron a las familias de los alumnos involucrados.
También dispusieron que los estudiantes señalados no asistan a la institución y establecieron controles en el ingreso, incluyendo la exhibición de mochilas y pertenencias. A su vez, adelantaron que la problemática será abordada en el aula mediante distintas dinámicas y proyectos pedagógicos.
En ese marco, desde la conducción del establecimiento remarcaron: "Estamos convencidos de que el compromiso es de todos: escuela, familia y estudiantes".
Por otro lado, tanto padres como directivos mencionaron la posible influencia de un reto viral en redes sociales, especialmente en TikTok y WhatsApp, que incita a simular amenazas bajo la consigna "tiroteo el viernes". Sin embargo, hasta el momento no se comprobó una relación directa con este caso.
Fuentes policiales confirmaron la existencia de al menos setenta denuncias similares en distintos establecimientos de la ciudad: “Ya llegamos a setenta en La Plata, setenta escuelas con denuncias de pibes”.
La situación generó una fuerte reacción entre las familias. Algunas decidieron no enviar a sus hijos al colegio hasta contar con mayores garantías de seguridad, mientras que en otros cursos se permitió la asistencia solo para rendir exámenes.
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