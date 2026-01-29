Angie Balbiani y el relato sobre el modus operandi de Marcelo Porcel

Balbiani también describió dinámicas inquietantes que emergen de la causa judicial: “Les ponía un vaso de alcohol a menores y les ofrecía plata para que se lo tomaran”, y destacó la desigualdad inherente a una relación donde un padre de familia invita a niños a su domicilio. Desde su rol de madre, relató una conversación con su propio hijo: “Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él … ‘Por favor, si pasó algo, decime’”.

La denuncia se presentó formalmente en julio de 2024 y la Justicia dictó medidas cautelares para que Porcel no traslade chicos al colegio ni se acerque al club donde practicaban actividades. Sin embargo, Balbiani mencionó que, según algunas familias, esas restricciones —en ocasiones— no se habrían cumplido.

El caso sigue bajo investigación, con varios menores declarando en Cámara Gesell mientras la comunidad educativa permanece conmocionada por los relatos y espera avances en la causa.