Angie Balbiani y el relato sobre el modus operandi de Marcelo Porcel
La panelista expuso cómo el empresario acusado actuaba entre las familias y los chicos del colegio.
La periodista y panelista Angie Balbiani ofreció un testimonio público sobre la causa que investiga al empresario Marcelo Porcel por abuso sexual y corrupción de menores, describiendo cómo, según los relatos del expediente y la experiencia de la comunidad escolar, el hombre se ganaba la confianza de los adolescentes y de sus familias.
Balbiani explicó que su hijo compartió actividades y amistades con el hijo de Porcel durante años, lo que la llevó a conocer de cerca a la familia implicada. Aclaró que su hijo no figura en el expediente, pero subrayó que “conozco los nombres, los apellidos y el modus operandi que este hombre utilizaba”.
Según su relato, Porcel se presentaba como “el típico padre pata, el que te buscaba, te traía, te llevaba”, construyendo una relación de confianza con los menores y sus familias. Los testimonios, de acuerdo con Balbiani, coinciden en que él insistía en que los chicos se quedaran a dormir en su casa y que esos encuentros eran reiterados.
Balbiani también describió dinámicas inquietantes que emergen de la causa judicial: “Les ponía un vaso de alcohol a menores y les ofrecía plata para que se lo tomaran”, y destacó la desigualdad inherente a una relación donde un padre de familia invita a niños a su domicilio. Desde su rol de madre, relató una conversación con su propio hijo: “Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él … ‘Por favor, si pasó algo, decime’”.
La denuncia se presentó formalmente en julio de 2024 y la Justicia dictó medidas cautelares para que Porcel no traslade chicos al colegio ni se acerque al club donde practicaban actividades. Sin embargo, Balbiani mencionó que, según algunas familias, esas restricciones —en ocasiones— no se habrían cumplido.
El caso sigue bajo investigación, con varios menores declarando en Cámara Gesell mientras la comunidad educativa permanece conmocionada por los relatos y espera avances en la causa.
