Starmer afirma que el príncipe Andrés debe declarar en EE. UU. por el caso Epstein
El primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo este sábado que el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, debe declarar ante el Congreso de Estados Unidos sobre su conocimiento de los delitos.
El jefe del Gobierno británico, Keir Starmer, señaló este sábado que el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, debería comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones sobre su conocimiento de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein, condenado por abusos sexuales.
Andrés Mountbatten-Windsor perdió en octubre todos sus títulos reales y tuvo que abandonar su residencia en Royal Lodge, tras quedar marcado por su relación con el financista, quien se quitó la vida en una cárcel estadounidense en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual.
La presión política desde Washington no es nueva. En noviembre del año pasado, un grupo de 16 legisladores demócratas envió una carta al expríncipe solicitando su testimonio ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Epstein. La misiva nunca obtuvo respuesta.
Durante el cierre de una gira oficial por China y Japón, Starmer fue consultado sobre si Andrés debía atender el pedido del Congreso. Su respuesta fue contundente: "Sí".
"Siempre he dicho que quien tenga información debe estar dispuesto a compartir esa información en la forma que se le pida", afirmó el primer ministro ante la prensa.
Starmer subrayó además que las víctimas "tienen que ser la prioridad número uno". Evitó, sin embargo, pronunciarse sobre una eventual disculpa pública y se limitó a indicar que se trata de "un asunto de Andrés".
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió el viernes nuevos documentos vinculados al caso Epstein. Entre ellos figuran correos electrónicos y fotografías comprometedoras del expríncipe Andrés junto al financiero.
Algunas de las imágenes muestran a Andrés arrodillado a cuatro patas sobre una mujer cuya identidad no fue revelada, mientras ella permanece tendida. Ambos aparecen vestidos y no se ha precisado ni el lugar ni la fecha en que fueron tomadas las fotografías.
Uno de los correos electrónicos revela que en 2010 Epstein le propuso al expríncipe presentarle a una joven rusa de 26 años, a quien describía como atractiva e inteligente. No existen pruebas de que dicho encuentro llegara a concretarse.
El expríncipe, actualmente de 65 años, ha rechazado reiteradamente haber cometido irregularidades relacionadas con su vínculo con Epstein. No obstante, Virginia Giuffre —ciudadana estadounidense y australiana que se suicidó el año pasado— lo acusó de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando aún era menor de edad.
La demanda presentada por Giuffre contra Andrés concluyó en 2022 mediante un acuerdo extrajudicial por una suma millonaria, sin que el hermano del rey Carlos III reconociera responsabilidad alguna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario