Starmer afirma que el príncipe Andrés debe declarar en EE. UU. por el caso Epstein

Starmer subrayó además que las víctimas "tienen que ser la prioridad número uno". Evitó, sin embargo, pronunciarse sobre una eventual disculpa pública y se limitó a indicar que se trata de "un asunto de Andrés".

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió el viernes nuevos documentos vinculados al caso Epstein. Entre ellos figuran correos electrónicos y fotografías comprometedoras del expríncipe Andrés junto al financiero.

Algunas de las imágenes muestran a Andrés arrodillado a cuatro patas sobre una mujer cuya identidad no fue revelada, mientras ella permanece tendida. Ambos aparecen vestidos y no se ha precisado ni el lugar ni la fecha en que fueron tomadas las fotografías.

Uno de los correos electrónicos revela que en 2010 Epstein le propuso al expríncipe presentarle a una joven rusa de 26 años, a quien describía como atractiva e inteligente. No existen pruebas de que dicho encuentro llegara a concretarse.

El expríncipe, actualmente de 65 años, ha rechazado reiteradamente haber cometido irregularidades relacionadas con su vínculo con Epstein. No obstante, Virginia Giuffre —ciudadana estadounidense y australiana que se suicidó el año pasado— lo acusó de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando aún era menor de edad.

La demanda presentada por Giuffre contra Andrés concluyó en 2022 mediante un acuerdo extrajudicial por una suma millonaria, sin que el hermano del rey Carlos III reconociera responsabilidad alguna.