El Hospital Durand se quedó sin gas y debieron suspender atenciones

“Desde el Gobierno de la Ciudad no responden y no se preocupan porque las empresas de mantenimiento son privadas”, sumó detalles Ortiz sobre la enorme problemática. El delegado de ATE sostuvo: “los dueños de las empresas que se llevan millones y no invierten absolutamente un peso en los hospitales. Las autoridades saben, todos los años están los reclamos pertinentes, pero no hay una solución de fondo. Siempre son parches, pero no resuelven”.

Recordemos que las empresas de gas suspendieron el suministro de GNL “por razones de fuerza mayor hasta nuevo aviso” en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, La Rioja y Mendoza. Al respecto, Ortiz sentenció que “lo que pasa en el Durand sucede en los 34 hospitales de la Ciudad”.