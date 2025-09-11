Qué pasa con dos de los ramales del Tren Mitre: cuántos días estarán sin brindar servicio

Desde Trenes Argentinos compartieron una guía con alternativas de transporte para que los usuarios puedan realizar el mismo o similar recorrido al que harían con el tren. Se trata de opciones de combinación de subtes y/o colectivos para los ramales Tigre, Mitre y Suárez.

La interrupción también afectará al servicio de larga distancia. Los trenes que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba y Tucumán están totalmente suspendidos desde el viernes hasta el lunes, incluyendo la cancelación del tren rosarino que debía regresar el martes.

Cambios de horario en trenes de la línea Mitre

Hasta este jueves 11 de septiembre los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre tendrán modificaciones en los horarios de salida de los primeros y últimos trenes.

Desde Trenes Argentinos indicaron que estos cambios también se deben a “obras de renovación de vías”.

Horarios ramal Suárez y ramal Mitre

Horarios ramal Tigre

