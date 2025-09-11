Qué pasa con dos de los ramales del Tren Mitre: cuántos días estarán sin brindar servicio
Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no funcionarán durante este fin de semana por obras en las vías. El ramal Tigre circulará con normalidad.
El servicio de trenes de la línea Mitre estará interrumpido durante tres días por obras en la zona de las vías. La medida solo afecta a los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre. Además, hasta este jueves rigen las modificaciones de horario de salida de las primeras y últimas formaciones.
Los mencionados remales de la línea Mitre no funcionará desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de septiembre inclusive, según informó Trenes Argentinos.
La medida se debe a la ampliación del paso bajo nivel ya existente en la Avenida Del Fomentista, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón.
Las obras se realizarán puntualmente sobre las vías en el trayecto que une las estaciones Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires, y Miguelete, en el partido bonaerense de San Martín. Según se informó, en la zona se desplegará maquinaria para montar un nuevo puente ferroviario y sumar estructuras de hormigón a la infraestructura ya existente.
En tanto, el ramal Tigre de la línea Mitre mantendrá su itinerario completo durante el fin de semana.
Desde Trenes Argentinos compartieron una guía con alternativas de transporte para que los usuarios puedan realizar el mismo o similar recorrido al que harían con el tren. Se trata de opciones de combinación de subtes y/o colectivos para los ramales Tigre, Mitre y Suárez.
La interrupción también afectará al servicio de larga distancia. Los trenes que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba y Tucumán están totalmente suspendidos desde el viernes hasta el lunes, incluyendo la cancelación del tren rosarino que debía regresar el martes.
Cambios de horario en trenes de la línea Mitre
Hasta este jueves 11 de septiembre los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre tendrán modificaciones en los horarios de salida de los primeros y últimos trenes.
Desde Trenes Argentinos indicaron que estos cambios también se deben a “obras de renovación de vías”.
Horarios ramal Suárez y ramal Mitre
Horarios ramal Tigre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario