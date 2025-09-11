Neuquén: misterio por una gran cantidad de juguetes sexuales encontrados cerca de un puente

Por ahora, no habría cámaras en el sector que permitan esclarecer cuándo y cómo llegaron los juguetes al lugar. Tampoco se presentó nadie a reclamar ni explicar su procedencia. Es un misterio total.

El hallazgo suma una nueva historia al anecdotario urbano local: insólita, ¿divertida y por momentos casi surrealista. En un rincón inesperado de la ciudad, entre pasto seco y basura dispersa por el viento, quedó el rastro de una escena que nadie vio llegar, pero que ahora nadie puede dejar de comentar.