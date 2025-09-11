Neuquén: misterio por una gran cantidad de juguetes sexuales encontrados cerca de un puente
Fue un hallazgo fortuito, casi absurdo, que rápidamente se viralizó a través de distintos grupos de WhatsApp.
Un insólito hallazgo fue descubierto en un rincón inesperado. Una gran cantidad de juguetes sexuales estaban tirados en las inmediaciones del tercer puente que une Neuquén y Cipolletti. La imagen se viralizó rápidamente a través de distintos grupos de WhatsApp y redes sociales.
La pregunta de muchos era: ¿De dónde salieron? ¿Quién los dejó ahí?. Las hipótesis que circulan son muchas, pero ninguna concluyente. La primera apunta a la posibilidad de que se trate de descarte masivo de algún comercio erótico. Sin embargo, no hay denuncias ni indicios de un cierre reciente en la zona que lo confirme. Otra suposición, aún más curiosa, sugiere que podría provenir de un hotel alojamiento o motel, donde este tipo de objetos suelen quedar olvidados o acumulados con el tiempo. Pero, de nuevo, nada firme.
"Hay muchos, mucha cantidad de esos juguetes", comentó una persona al diario LM Neuquén , claramente sorprendida por lo peculiar de la situación. "Llamativo que sea de una sola persona, ¿no? Capaz que los coleccionaba, no sé... No creo que sea un comercio que los haya tirado tampoco. Es raro, rarísimo", lanzó.
"La verdad es que nunca vi algo así", comentó un empleado municipal que suele estar involucrado en la limpieza urbana de distintos sectores clave. "Ahora tenemos a algunos equipos en la calle con el tema de la emergencia del viento, pero mañana a la mañana vamos a ver qué encontramos. Si es que todavía está", adelantó.
Por ahora, no habría cámaras en el sector que permitan esclarecer cuándo y cómo llegaron los juguetes al lugar. Tampoco se presentó nadie a reclamar ni explicar su procedencia. Es un misterio total.
El hallazgo suma una nueva historia al anecdotario urbano local: insólita, ¿divertida y por momentos casi surrealista. En un rincón inesperado de la ciudad, entre pasto seco y basura dispersa por el viento, quedó el rastro de una escena que nadie vio llegar, pero que ahora nadie puede dejar de comentar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario