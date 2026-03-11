Humo de incendios en Chile alcanza a Neuquén
El fenómeno se debe al ingreso de aire frío y húmedo desde el oeste que transporta humo desde el país vecino.
Por estos días, las localidades del norte neuquino sufren las consecuencias de los incendios forestales activos en el sur de Chile. La situación se percibió con claridad en ciudades como Zapala, Cutral Co y San Martín de los Andes, donde el aire adquirió un olor penetrante y la visibilidad se redujo notablemente.
Vecinos compartieron imágenes y comentarios en redes sociales, señalando molestias respiratorias y la dificultad para realizar actividades al aire libre. Ante este escenario, organismos oficiales recomendaron limitar la exposición en exteriores, especialmente en el caso de personas con afecciones respiratorias, niños y adultos mayores. También sugirieron mantener los ambientes cerrados y utilizar protección adecuada en caso de desplazamientos necesarios.
El origen del humo está vinculado con los incendios que continúan activos en las regiones de Ñuble y Biobío, en Chile, donde vastas áreas de vegetación han sido consumidas por el fuego. La magnitud del desastre motivó evacuaciones preventivas y la intervención de brigadas internacionales para contener las llamas.
En Neuquén, la llegada del humo reaviva el debate sobre la vulnerabilidad ambiental y la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana. Mientras tanto, la población permanece atenta a la evolución de los incendios y a las condiciones meteorológicas que podrían prolongar la presencia de partículas en el aire.
¿Cuándo comenzaron los incendios?
Los incendios forestales en el vecino país iniciaron a mediados de enero, en el centro-sur de Chile. Los primeros focos fueron detectados entre el 14 y el 17 de enero en las regiones de Ñuble y Biobío, en medio de condiciones extremas de calor, sequía y fuertes vientos que favorecieron una rápida propagación del fuego.
Desde entonces, los siniestros se mantuvieron activos y llegaron a convertirse en una de las emergencias forestales más graves del verano chileno, con miles de hectáreas afectadas y evacuaciones masivas en distintas comunas.
Recomendaciones
Ante la presencia del humo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos emitió una serie de recomendaciones preventivas para reducir los efectos en la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.
Desde el organismo advirtieron que contiene gases y partículas en suspensión que pueden provocar irritación ocular, molestias respiratorias y otros síntomas asociados a la mala calidad del aire.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
-Evitar actividades físicas al aire libre.
-Permanecer en ambientes cerrados, con puertas y ventanas cerradas.
-Sellar rendijas con paños húmedos para impedir el ingreso de humo.
-Utilizar barbijo o mascarilla, preferentemente tipo N95, en caso de salir.
-Mantener una adecuada hidratación.
Evitar exposiciones innecesarias en sectores con mayor concentración de humo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario