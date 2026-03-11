Humo de incendios en Chile alcanza a Neuquén

¿Cuándo comenzaron los incendios?

Los incendios forestales en el vecino país iniciaron a mediados de enero, en el centro-sur de Chile. Los primeros focos fueron detectados entre el 14 y el 17 de enero en las regiones de Ñuble y Biobío, en medio de condiciones extremas de calor, sequía y fuertes vientos que favorecieron una rápida propagación del fuego.

Desde entonces, los siniestros se mantuvieron activos y llegaron a convertirse en una de las emergencias forestales más graves del verano chileno, con miles de hectáreas afectadas y evacuaciones masivas en distintas comunas.

Recomendaciones

Ante la presencia del humo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos emitió una serie de recomendaciones preventivas para reducir los efectos en la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

Desde el organismo advirtieron que contiene gases y partículas en suspensión que pueden provocar irritación ocular, molestias respiratorias y otros síntomas asociados a la mala calidad del aire.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

-Evitar actividades físicas al aire libre.

-Permanecer en ambientes cerrados, con puertas y ventanas cerradas.

-Sellar rendijas con paños húmedos para impedir el ingreso de humo.

-Utilizar barbijo o mascarilla, preferentemente tipo N95, en caso de salir.

-Mantener una adecuada hidratación.

Evitar exposiciones innecesarias en sectores con mayor concentración de humo.