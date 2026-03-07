Neuquén: se activó el "Alerta Nati" por dos chicas de 17 y 18 años

Tras la denuncia, intervino el Departamento Centro de Operaciones Policiales, que inició las tareas de búsqueda y difusión del pedido de paradero para intentar ubicar a la joven.

En este contexto, se activó la “Alerta Nati”, el protocolo neuquino que se pone en marcha en estas situaciones.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación, se comunique con la Unidad Fiscal de Homicidios o con dependencias policiales de la ciudad.

También se habilitaron líneas telefónicas para recibir datos, entre ellas la Comisaría 13° al (299) 485-5236 y la Comisaría 18° al (299) 446-0891, mientras continúa el operativo.