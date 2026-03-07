Neuquén: se activó el "Alerta Nati" por dos chicas de 17 y 18 años
Las jóvenes Haydeé Brezina y Maia Medina fueron vistas por última vez el 3 de marzo. La policía activó la "Alerta Nati" para dar con su paradero.
La Policía de la Provincia de Neuquén emitió en las últimas horas una Alerta Nati para solicitar la colaboración de la comunidad en la búsqueda de dos adolescentes cuya desaparición fue denunciada recientemente. Una de ellas es de San Patricio del Chañar y la otra de la ciudad de Neuquén.
La primera de las alertas corresponde a Maia Jazmín Medina, de 17 años, oriunda de San Patricio del Chañar, cuyo extravío fue denunciado en la provincia y que era buscada por las autoridades en el mismo marco investigativo.
Medina fue descrita de contextura robusta, mide 1,70 metros aproximadamente, tiene tez blanca, cabello oscuro con flequillo y ojos oscuros. Al momento de su desaparición vestía un jean claro, tipo Oxford, top a rayas blancas y negras y zapatillas blancas.
Por otra parte, el Departamento Centro de Operaciones Policiales informó que también se busca a otra joven de la capital neuquina. Se trata de Morena Haydeé Jazmín Brezina, de 18 años, quien fue vista por última vez el martes 3 de marzo.
De acuerdo con la información difundida por la policía, la muchacha es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello corto color rojo y ojos marrones claros. La última vez que fue vista llevaba puesto un pulóver azul, una remera blanca, un pantalón corto de jean gris y zapatillas negras.
Tras la denuncia, intervino el Departamento Centro de Operaciones Policiales, que inició las tareas de búsqueda y difusión del pedido de paradero para intentar ubicar a la joven.
En este contexto, se activó la “Alerta Nati”, el protocolo neuquino que se pone en marcha en estas situaciones.
Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación, se comunique con la Unidad Fiscal de Homicidios o con dependencias policiales de la ciudad.
También se habilitaron líneas telefónicas para recibir datos, entre ellas la Comisaría 13° al (299) 485-5236 y la Comisaría 18° al (299) 446-0891, mientras continúa el operativo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario