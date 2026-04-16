Iba a ver a River pero terminó preso: tenía pedido de captura internacional por abuso sexual a una menor

En paralelo, se puso en conocimiento a personal de Interpol sobre los resultados del procedimiento.

Del estadio a la comisaría: labraron 322 actas durante los controles en el Monumental

Por otra parte, como resultado integral del operativo en los tres anillos de seguridad dispuestos alrededor del Monumental, la Policía de la Ciudad informó se labraron 322 actas contravencionales, entre ellas 167 por intento de ingreso al estadio sin contar con la entrada correspondiente, 65 por derecho de admisión y 37 por ejercer la actividad ilegal de trapito o cuidacoches.

También se labraron infracciones por incitación al desorden, ingreso de pirotecnia, venta ambulante sin autorización y portación de elementos aptos para la violencia y por ensuciar bienes.