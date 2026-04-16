Iba a ver a River pero terminó preso: tenía pedido de captura internacional por abuso sexual a una menor
El detenido es un joven de 24 años que era buscado por Interpol. Fue atrapado cuando intentaba ingresar al Monumental para el partido contra Carabobo.
En el marco de los operativos de control policial durante la Copa Sudamericana, un joven de 24 años fue detenido cuando intentaba ingresar a ver el partido entre River y Carabobo que se llevó a cabo anoche en el estadio Monumental. Estaba prófugo de la Justicia por una causa de abuso sexual contra una menor de edad.
La detención fue llevada a cabo por personal de la Dirección Prevención en Eventos Masivos durante uno de los controles de acceso al estadio para el partido de River correspondiente a la Copa Sudamericana.
Al solicitarle los documentos al joven y verificar su identidad, se reveló que tenía un pedido de captura internacional vigente por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante por ser el encargado de la guardia de la menor de edad. El imputado fue apartado de la fila en cuestión de segundos.
Detuvieron a un prófugo con pedido de captura internacional en la cancha de River
Tras su aprehensión, personal policial se comunicó con el Juzgado de Garantías Número 2 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la doctora Estela del Carmen Mollo, desde donde confirmaron que la orden de captura para el imputado se mantenía vigente y se dio el aval para la detención.
Acto seguido, el Juzgado de Rogatorias, bajo la titularidad del doctor Bustos y la Secretaría del doctor Santiago Macchi, ordenó la captura del imputado y su inmediato traslado a la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad.
En paralelo, se puso en conocimiento a personal de Interpol sobre los resultados del procedimiento.
Del estadio a la comisaría: labraron 322 actas durante los controles en el Monumental
Por otra parte, como resultado integral del operativo en los tres anillos de seguridad dispuestos alrededor del Monumental, la Policía de la Ciudad informó se labraron 322 actas contravencionales, entre ellas 167 por intento de ingreso al estadio sin contar con la entrada correspondiente, 65 por derecho de admisión y 37 por ejercer la actividad ilegal de trapito o cuidacoches.
También se labraron infracciones por incitación al desorden, ingreso de pirotecnia, venta ambulante sin autorización y portación de elementos aptos para la violencia y por ensuciar bienes.
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