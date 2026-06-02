Alta expectativa en River por el futuro de Franco Armani: Atlético Nacional busca repatriarlo
El histórico arquero podría cerrar una etapa en Núñez y desde Colombia ya trabajan para concretar el regreso de una de las máximas figuras de su historia reciente.
Franco Armani aparece nuevamente en el centro de la escena del mercado de pases. Mientras River comienza a proyectar la renovación de su plantel y analiza varios movimientos de cara al futuro, desde Colombia surgió una noticia que podría marcar un antes y un después en la carrera del experimentado arquero.
Atlético Nacional inició gestiones para intentar concretar el regreso del guardameta que fue pieza fundamental en la conquista de la Copa Libertadores 2016, uno de los títulos más importantes de la historia del club de Medellín. La posibilidad comenzó a tomar fuerza debido a diferentes factores.
Por un lado, el contrato de Armani con el Millonario se acerca a su tramo final y restan apenas seis meses para su vencimiento. Por otro, el conjunto de Medellín se encuentra en plena búsqueda de un reemplazante para David Ospina, cuyo ciclo en la institución estaría próximo a finalizar. En ese contexto, los dirigentes colombianos consideran que el nombre ideal para ocupar ese lugar es el del arquero argentino, que dejó una huella imborrable durante su estadía en el club.
A sus 39 años, y con el horizonte de cumplir 40 en octubre, Armani continúa siendo una referencia dentro del plantel millonario. Sin embargo, las lesiones que lo afectaron durante el último semestre y la aparición de Santiago Beltrán como alternativa en el arco modificaron parcialmente su situación deportiva. Aunque sigue siendo una figura respetada por todo el mundo River, el escenario actual abre la puerta a distintas posibilidades respecto de su continuidad.
El vínculo que une a Franco Armani con Atlético Nacional de Colombia
El vínculo emocional con Atlético Nacional también juega un papel importante en esta historia. El arquero nunca ocultó el cariño que siente por la institución colombiana, donde alcanzó el punto más alto de su carrera antes de desembarcar en River a comienzos de 2018.
De hecho, años atrás expresó públicamente su deseo de volver al club para cerrar allí su trayectoria profesional. En una entrevista concedida a Rincón del Deporte, había manifestado: "Fue el equipo que confió en mí, que creyó, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda".
Su etapa en Medellín fue extraordinaria. Además de la histórica Libertadores obtenida en 2016, acumuló un total de 13 títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición. Esa identificación es uno de los motivos que impulsan a los dirigentes del Verde a intentar una operación que, aunque compleja, ilusiona a todo el entorno del club.
Di Carlo reconoció que está abierta la chance de su salida
En la Banda, mientras tanto, nadie descarta ningún escenario. El presidente Stefano Di Carlo reconoció recientemente la dimensión que tiene Armani dentro de la institución y dejó abierta la posibilidad de que sea el propio arquero quien decida cómo continuar su carrera: "Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia del club. Va a acompañar y apoyar siempre, esté donde esté. Incluso, el día que no esté más en River".
Y agregó: "Es parte de la esencia de la historia de River. Tiene contrato. Y son jugadores, Franco particularmente, que se han ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado", sostuvo el dirigente. Mientras las conversaciones avanzan en Colombia, el futuro del arquero permanece abierto y su continuidad en Núñez ya no parece una certeza absoluta.
Te puede interesar
Dejá tu comentario