Alta expectativa en River por el futuro de Franco Armani: Atlético Nacional busca repatriarlo

El vínculo que une a Franco Armani con Atlético Nacional de Colombia

El vínculo emocional con Atlético Nacional también juega un papel importante en esta historia. El arquero nunca ocultó el cariño que siente por la institución colombiana, donde alcanzó el punto más alto de su carrera antes de desembarcar en River a comienzos de 2018.

De hecho, años atrás expresó públicamente su deseo de volver al club para cerrar allí su trayectoria profesional. En una entrevista concedida a Rincón del Deporte, había manifestado: "Fue el equipo que confió en mí, que creyó, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda".

Su etapa en Medellín fue extraordinaria. Además de la histórica Libertadores obtenida en 2016, acumuló un total de 13 títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición. Esa identificación es uno de los motivos que impulsan a los dirigentes del Verde a intentar una operación que, aunque compleja, ilusiona a todo el entorno del club.

despedida armani nacional La despedida de Armani en Atlético Nacional - Crédito: @nacionaloficial

Di Carlo reconoció que está abierta la chance de su salida

En la Banda, mientras tanto, nadie descarta ningún escenario. El presidente Stefano Di Carlo reconoció recientemente la dimensión que tiene Armani dentro de la institución y dejó abierta la posibilidad de que sea el propio arquero quien decida cómo continuar su carrera: "Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia del club. Va a acompañar y apoyar siempre, esté donde esté. Incluso, el día que no esté más en River".

Y agregó: "Es parte de la esencia de la historia de River. Tiene contrato. Y son jugadores, Franco particularmente, que se han ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado", sostuvo el dirigente. Mientras las conversaciones avanzan en Colombia, el futuro del arquero permanece abierto y su continuidad en Núñez ya no parece una certeza absoluta.