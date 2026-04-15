Temporal en Coronel Suárez: cayeron más de 100 mm, hubo inundaciones y debieron rescatar personas
La tormenta colapsó desagües, dejó autos bajo el agua. Trabajaron bomberos y personal municipal.
La localidad de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, fue afectada este martes en la noche por un fuerte temporal. En pocas horas cayeron más de 100 milímetros de lluvia, lo que provocó inundaciones, calles anegadas y operativos de emergencia con intervención de bomberos y personal municipal.
La tormenta comenzó alrededor de las 19 y en pocos minutos acumuló cerca de 90 milímetros de lluvia, lo que rápidamente desbordó desagües y canaletas. En varios sectores urbanos el agua cubrió gran parte de los vehículos estacionados, mientras que para las 22hs. el acumulado de precipitaciones ya excedía los 100 milímetros, de acuerdo con La Nueva. A raíz de la situación, la región permanecía bajo alerta amarilla por tormentas hasta la medianoche, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la jornada, los Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez realizaron operativos para asistir a personas atrapadas en autos y responder a llamados por ingresos de agua en viviendas, debido al desborde de canaletas.
Alerta por tormentas en otras localidades bonaerenses
Aunque las fuertes lluvias lograron impactar fuertemente a la infraestructura de la ciudad, para este miércoles 15 de abril el ente nacional ya no emite alertas meteorológicas. Sin embargo, otras partes de Buenos Aires tendrán que mantenerse informadas ya que podrían sufrir tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para varias regiones del oeste, centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La advertencia alcanza a localidades como Guaminí, Olavarría, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas, Junín, Rojas, San Antonio de Areco y Zárate, entre otras.
Desde el organismo indicaron que las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo, y advirtieron: “Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones”.
“Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, informo el organismo.
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