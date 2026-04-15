Temporal en Coronel Suárez: cayeron más de 100 mm, hubo inundaciones y debieron rescatar personas

Temporal en Coronel Suárez

Alerta por tormentas en otras localidades bonaerenses

Aunque las fuertes lluvias lograron impactar fuertemente a la infraestructura de la ciudad, para este miércoles 15 de abril el ente nacional ya no emite alertas meteorológicas. Sin embargo, otras partes de Buenos Aires tendrán que mantenerse informadas ya que podrían sufrir tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para varias regiones del oeste, centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La advertencia alcanza a localidades como Guaminí, Olavarría, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas, Junín, Rojas, San Antonio de Areco y Zárate, entre otras.

Desde el organismo indicaron que las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo, y advirtieron: “Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones”.

“Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, informo el organismo.