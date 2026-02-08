Un jugador del ascenso fue asesinado en una pelea en Rafael Castillo

El sentido mensaje del club Almirante Brown

La muerte de Lucas Ignacio Pires generó una profunda conmoción en el ambiente del fútbol del ascenso. Desde sus cuentas oficiales, el club de Casanova acompañó a la familia de la víctima.

"El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos", señalaron desde la entidad.

Almirante Lucas Ignacio Pires

También se multiplicaron los mensajes de despedida de excompañeros: "Tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él. Era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como pocos. Que en paz descanses, Luquitas", escribió uno de ellos.

Pires disputó ocho partidos con la camiseta de Almirante Brown durante la temporada 2015/2016 y convirtió un gol frente a Brown de Adrogué. Su vínculo con el club era familiar, su hermano Omar Pires y varios primos también vistieron los colores del mirasol.