Un jugador del ascenso fue asesinado en una pelea en Rafael Castillo
El joven de 29 años murió tras ser atacado con una botella rota durante una discusión en la vía pública. La Justicia cree que se trata de posible crimen intrafamiliar.
Lucas Ignacio Pires, exjugador de Almirante Brown, de 29 años, murió tras ser atacado por una botella rota durante una pelea ocurrida en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.
El hecho ocurrió el viernes en la esquina de las calles Raulíes y Alagón, donde una discusión en plena vía pública escaló hasta derivar en un ataque fatal. De acuerdo a la principal hipótesis que investiga la Justicia, se habría tratado de un conflicto intrafamiliar y el autor del homicidio sería uno de sus hermanos.
Según informaron fuentes policiales, uno de los agresores atacó a Pires con una botella rota, provocándole una herida de extrema gravedad en el antebrazo derecho. Familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, pero pese a los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida, ya que el corte habría comprometido una arteria.
Tras el crimen, efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, realizaron distintos operativos en la zona para dar con los responsables del ataque.
La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, quien investiga las circunstancias del hecho y avanza en la identificación de los autores, analizando imágenes de cámaras de seguridad que habrían registrado la secuencia completa del asesinato. Según trascendió, dos de los hermanos de la víctima tendrían antecedentes penales.
El sentido mensaje del club Almirante Brown
La muerte de Lucas Ignacio Pires generó una profunda conmoción en el ambiente del fútbol del ascenso. Desde sus cuentas oficiales, el club de Casanova acompañó a la familia de la víctima.
"El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos", señalaron desde la entidad.
También se multiplicaron los mensajes de despedida de excompañeros: "Tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él. Era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como pocos. Que en paz descanses, Luquitas", escribió uno de ellos.
Pires disputó ocho partidos con la camiseta de Almirante Brown durante la temporada 2015/2016 y convirtió un gol frente a Brown de Adrogué. Su vínculo con el club era familiar, su hermano Omar Pires y varios primos también vistieron los colores del mirasol.
