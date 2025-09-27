Impactante accidente en Tigre: un auto perdió el control e impactó de frente contra otro
Un vehículo que circulaba a gran velocidad en Benavídez embistió a otro y chocó contra un poste. El impacto dejó a un hombre herido.
Un violento siniestro vial ocurrió en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, cuando un automóvil que se desplazaba a gran velocidad perdió el control y provocó una colisión de alto impacto. El episodio, registrado en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón con 9 de Julio, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó y expuso la magnitud del choque.
Según se observa en las imágenes, el vehículo involucrado circulaba con exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo. Primero embistió a otro auto y luego se estrelló contra un poste, que quedó inclinado debido al golpe. Finalmente, el rodado terminó recostado sobre la calzada, con su parte delantera completamente destrozada.
Incluso se detectó un pequeño foco de incendio que fue controlado de inmediato por los vecinos y los servicios de emergencia. La magnitud del accidente obligó a desplegar un amplio operativo de asistencia. Un vecino de la zona dio aviso al tótem de seguridad inteligente, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades.
Al lugar acudieron móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT), personal de Tránsito, Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET). Cada uno cumplió un rol clave: desde el retiro de los vehículos siniestrados hasta la colocación de material absorbente para evitar derrames que pudieran complicar la situación.
Las fuentes consultadas confirmaron que uno de los conductores resultó herido y fue trasladado al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato. Allí se le realizaron estudios médicos de control, aunque se encuentra fuera de peligro. El otro involucrado no sufrió lesiones de gravedad.
En Tigre, las autoridades locales vienen reforzando medidas de prevención, pero los registros muestran que aún persisten situaciones de riesgo. El impacto de lo sucedido en Benavídez refleja la importancia de la concientización y el respeto a las normas de tránsito como herramientas fundamentales para evitar tragedias en la vía pública.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario