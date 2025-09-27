Impactante accidente en Tigre: un auto perdió el control e impactó de frente contra otro

Las fuentes consultadas confirmaron que uno de los conductores resultó herido y fue trasladado al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato. Allí se le realizaron estudios médicos de control, aunque se encuentra fuera de peligro. El otro involucrado no sufrió lesiones de gravedad.

En Tigre, las autoridades locales vienen reforzando medidas de prevención, pero los registros muestran que aún persisten situaciones de riesgo. El impacto de lo sucedido en Benavídez refleja la importancia de la concientización y el respeto a las normas de tránsito como herramientas fundamentales para evitar tragedias en la vía pública.