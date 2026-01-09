El duro testimonio del hombre al que le cayó un vidrio desde un balcón en Palermo

vidrio

Cómo quedó el bar luego de la caída de un vidrio sobre la cabeza de un hombre

Tras la viralización del caso, también se difundieron imágenes del bar luego del impacto. Una mesa negra quedó abollada en uno de sus extremos y los restos del vidrio, de aproximadamente un metro por un metro, quedaron esparcidos por toda la vereda. Ante el temor de nuevos desprendimientos, el local decidió modificar la disposición de sus mesas y mantener una estructura protectora de manera permanente.

Además, se realizó una revisión de los balcones del edificio, donde se detectaron problemas de mantenimiento en varios cristales. El caso reabrió el debate sobre la seguridad edilicia y el riesgo que enfrentan peatones y clientes en zonas con balcones vidriados, mientras Pablo continúa enfocado en su recuperación y agradecido por haber salido con vida.