Impactante persecución en la General Paz: detuvieron a dos delincuentes que escapaban tras un robo
Las imágenes, que fueron registradas por las cámaras que portan los efectivos policiales, muestran la secuencia completa en tiempo real.
Una impactante persecución policial en la Avenida General Paz tuvo como protagonista a varios efectivos policiales de la Ciudad, quienes lograron detener a dos jóvenes que huían a bordo de una camioneta robada.
El procedimiento se inició cuando el sistema del Anillo Digital detectó una Toyota SW4 con pedido de secuestro por robo circulando por la Comuna 12A. La camioneta avanzaba escoltada por un Peugeot 208, que cumplía la función de vehículo de apoyo.
Al advertir la presencia policial, los sospechosos aceleraron la marcha y realizaron maniobras peligrosas, sin importar el intenso caudal de tránsito que circulaba por la General Paz, incluso con intentos de embestir a los móviles que participaban del operativo.
La persecución continuó hasta la altura de la avenida Alberdi, donde quedaron trabados al toparse con un camión. “Bajate del auto”, se escucha gritar en dos oportunidades a uno de los policías que descendió de su moto y apuntó con su arma al conductor.
Los delincuentes, al notar la presencia policial, intentaron realizar maniobras evasivas entre el tránsito intenso de la General Paz. Sin embargo, el operativo cerrojo funcionó: los uniformados lograron interceptar el vehículo y obligaron a los sospechosos a detenerse.
Los ocupantes de la camioneta son dos jóvenes de 19 y 20 años. Según confirmaron fuentes policiales, ambos cuentan con un frondoso prontuario por robos y hurtos.
En tanto, el Peugeot 208 utilizado como apoyo fue hallado abandonado horas después en Lomas de Zamora y también tenía pedido de secuestro activo.
En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, bajo la secretaría N°125, donde se labraron actas por encubrimiento y resistencia a la autoridad. La camioneta ya fue restituida a su dueño original mientras se investiga si los detenidos participaron en otros hechos similares en la zona norte de la Ciudad.
