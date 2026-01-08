Impactante persecución en la General Paz: detuvieron a dos delincuentes que escapaban tras un robo

Los ocupantes de la camioneta son dos jóvenes de 19 y 20 años. Según confirmaron fuentes policiales, ambos cuentan con un frondoso prontuario por robos y hurtos.

En tanto, el Peugeot 208 utilizado como apoyo fue hallado abandonado horas después en Lomas de Zamora y también tenía pedido de secuestro activo.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, bajo la secretaría N°125, donde se labraron actas por encubrimiento y resistencia a la autoridad. La camioneta ya fue restituida a su dueño original mientras se investiga si los detenidos participaron en otros hechos similares en la zona norte de la Ciudad.