De testigo clave a acusado: el giro inesperado de un caso policial en Morón

La historia dio un giro al día siguiente, cuando el fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N°5 de Morón, ordenó analizar las cámaras de seguridad del área. Las imágenes mostraron que, tras la detención del motochorro, Ocampo regresó al lugar del asalto, encontró la bolsa con el dinero y el casco, y los ocultó detrás de una medianera. Ese dato nunca fue mencionado en su declaración judicial.

de heroe a imputado moron 1

La investigación avanzó rápidamente y permitió reconstruir los movimientos posteriores del testigo. Los investigadores detectaron que, con parte del botín, Ocampo compró una camioneta Honda HR-V blanca valuada en 17 millones de pesos. El vehículo fue secuestrado por orden judicial y el hombre quedó imputado por encubrimiento y falso testimonio. Si bien permanece en libertad debido a que los delitos son excarcelables, su situación procesal quedó seriamente comprometida.

Ahora, la Justicia evalúa los próximos pasos: un eventual juicio oral, un debate abreviado o la posibilidad de otorgarle una probation con tareas comunitarias. Mientras tanto, el expediente principal sigue su curso bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego. Uno de los asaltantes ya está identificado y detenido, mientras que el segundo continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.