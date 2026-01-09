Incendios en Chubut: el fuego avanzó sobre la ruta 40 y la situación está descontrolada

Incendios Chubut Ruta 40 - Epuyén y El Hoyo

Ariel Ruiz, jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), aseguró que la situación es dramática y que “cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”. “Fue un año de muchísima sequía que afectó mucho a toda la zona. Lo que tratamos de hacer es resguardar las vidas de las personas y luego las viviendas. No hay recursos que alcancen. Priorizamos la vida, los bienes y después el bosque”, expresó Ruiz en diálogo con TN cerca de la medianoche del jueves.

Desde la Fiscalía que investiga el caso, confirmaron que el inicio del incendio fue intencional. Según revelaron, "se detectaron gases inflamables en el foco inicial, compatibles con el uso de acelerantes" y que "elementos suficientes" para presumir una "intervención humana deliberada".

El gobernador de Chubut junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, confirmó una recompensa de 50 millones de pesos “para cualquier información acreditada” que permita esclarecer quién inició el incendio.

