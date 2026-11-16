Además manifestó su desconcierto al comparar su situación con la de otros detenidos que, según observó, recuperaban la libertad a los pocos días. "Éramos como 80 personas y caían con causas pesadísimas. A los tres o cinco días estaban en la calle. Yo miraba mi situación y no entendía. Me daba bronca la injusticia que veía", recordó.

Una jubilación que no alcanza para vivir

Chávez vive en San Fernando, crió sola a sus seis hijos y trabajó durante décadas en tareas de limpieza y mantenimiento. Actualmente cobra una jubilación mínima, que no le permite cubrir sus necesidades básicas ni acceder con facilidad a los alimentos.

"La jubilación apenas me alcanza para pagar los remedios y los servicios", señaló. Asimismo describió el deterioro de sus condiciones de vida: "Es la primera vez en mi vida que no puedo comer un pedazo de carne. La comida en mi heladera siempre estaba llena y hoy por hoy no tengo nada".

La mujer recuperó la libertad el viernes 13 de noviembre, luego de que uno de sus hijos reuniera los $150.000 fijados como fianza. Sin embargo, la causa continúa abierta y deberá presentarse cada 15 días ante el juzgado durante los próximos cinco meses, además de cumplir con una restricción de acercamiento al supermercado.

Desde que salió de la alcaidía, recibe donaciones de alimentos de vecinos y busca una oportunidad laboral para poder sostenerse.