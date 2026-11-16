"No tenía para comer": habló la jubilada que pasó 35 días detenida por intentar robar alimentos
Estela Chávez estuvo aprehendida por intentar llevarse alimentos de un supermercado y tuvo que pagar una fianza de $150.000 para recuperar la libertad.
La jubilada que estuvo 35 días detenida por intentar llevarse alimentos de un supermercado rompió el silencio y contó que atravesó esa situación porque no tenía dinero para comprar comida. También relató cómo fueron los días que pasó privada de su libertad y las dificultades económicas que enfrenta desde hace tiempo.
Según explicó, había ingresado al comercio con la intención de llevarse alimentos para preparar una comida para su hija enferma y su nieta. "Entré con el pensamiento de llevar algo para comer. Quería hacer una buena comida. Fui a agarrar la carne y alimentos porque quería llevarlos a mi casa y ayudar a mi hija", contó.
El episodio ocurrió el 9 de octubre, cuando Chávez guardó debajo de su ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne al vacío. Sin embargo, los empleados del comercio la interceptaron antes de que llegara a las cajas y dieron aviso a la Policía.
Aunque el hurto en grado de tentativa es un delito excarcelable, la jueza Fabiana Palmaghini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, ordenó su prisión preventiva el 26 de octubre, al tener en cuenta un antecedente similar registrado en 2025.
Las condiciones durante la detención
Durante los 35 días que permaneció alojada en la Alcaidía N°15 de Chacarita, Estela Chávez compartió una celda con otras siete mujeres y atravesó distintos problemas de salud que atribuyó a la alimentación que recibían. "La pasé muy mal. Me agarraron vómitos, tuve un virus por la comida que nos daban ahí adentro", contó.
Además manifestó su desconcierto al comparar su situación con la de otros detenidos que, según observó, recuperaban la libertad a los pocos días. "Éramos como 80 personas y caían con causas pesadísimas. A los tres o cinco días estaban en la calle. Yo miraba mi situación y no entendía. Me daba bronca la injusticia que veía", recordó.
Una jubilación que no alcanza para vivir
Chávez vive en San Fernando, crió sola a sus seis hijos y trabajó durante décadas en tareas de limpieza y mantenimiento. Actualmente cobra una jubilación mínima, que no le permite cubrir sus necesidades básicas ni acceder con facilidad a los alimentos.
"La jubilación apenas me alcanza para pagar los remedios y los servicios", señaló. Asimismo describió el deterioro de sus condiciones de vida: "Es la primera vez en mi vida que no puedo comer un pedazo de carne. La comida en mi heladera siempre estaba llena y hoy por hoy no tengo nada".
La mujer recuperó la libertad el viernes 13 de noviembre, luego de que uno de sus hijos reuniera los $150.000 fijados como fianza. Sin embargo, la causa continúa abierta y deberá presentarse cada 15 días ante el juzgado durante los próximos cinco meses, además de cumplir con una restricción de acercamiento al supermercado.
Desde que salió de la alcaidía, recibe donaciones de alimentos de vecinos y busca una oportunidad laboral para poder sostenerse.
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