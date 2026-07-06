Se conoció un video inédito de Cristina Kirchner saludando a Diego Maradona

Durante la conversación, la expresidenta le expresa su afecto y lo felicita por sus 60 años: "Te quería decir que te quiero mucho. Quería llamarte en estos 60 porque sos uno de los pocos argentinos que ha dado alegrías y ha puesto la bandera a lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?", le dice.

El 10 le responde que se dirigía al estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde iba a recibir un homenaje por su cumpleaños como entrenador del club. Antes de despedirse, la exmandataria le desea que se cuide y le envía un beso.

La grabación fue realizada pocos días antes de que los médicos de la Clínica Ipensa detectaran el hematoma subdural por el que el exfutbolista sería intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Olivos.

La persona que sostiene el teléfono durante la videollamada es Vanesa Morla, quien este lunes declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Si bien Baudry solicitó incorporar el video como prueba, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron el planteo.