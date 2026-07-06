Se conoció un video inédito de Cristina Kirchner saludando a Diego Maradona
La grabación fue presentada como prueba en el juicio que investiga la muerte del astro futbolístico.
En las imágenes se ve a Diego Maradona hablando por teléfono con Cristina Kirchner, quien lo saluda por su cumpleaños número 60. El video, hasta ahora inédito, fue presentado por la querella como prueba en el juicio que investiga la muerte del exfutbolista.
La grabación, registrado el 30 de octubre de 2020, fue presentado por el abogado Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando, durante la vigesimoquinta audiencia del juicio en el que se debate la presunta responsabilidad del equipo médico que atendió a Maradona.
En las imágenes se ve a Diego Maradona sentado, fumando un habano y tomando una bebida energizante cuando recibe el llamado de la entonces vicepresidenta.
—"Hola, ¿me escuchás ahora?", pregunta Kirchner.
—"Ahora te escucho perfectamente, Cristina", responde Maradona.
Durante la conversación, la expresidenta le expresa su afecto y lo felicita por sus 60 años: "Te quería decir que te quiero mucho. Quería llamarte en estos 60 porque sos uno de los pocos argentinos que ha dado alegrías y ha puesto la bandera a lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?", le dice.
El 10 le responde que se dirigía al estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde iba a recibir un homenaje por su cumpleaños como entrenador del club. Antes de despedirse, la exmandataria le desea que se cuide y le envía un beso.
La grabación fue realizada pocos días antes de que los médicos de la Clínica Ipensa detectaran el hematoma subdural por el que el exfutbolista sería intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Olivos.
La persona que sostiene el teléfono durante la videollamada es Vanesa Morla, quien este lunes declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Si bien Baudry solicitó incorporar el video como prueba, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron el planteo.
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