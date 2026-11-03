Impactante video: un motochorro asaltó a una jubilada en Merlo y la arrastró por el pavimento
Ocurrió en el barrio la Libertad. El delincuente la atacó por la espalda y la arrojó al suelo para arrebatarle las pertenencias.
Un violento robo ocurrió en la localidad de Merlo cuando una jubilada que caminaba por las calles del barrio la Libertad, fue sorprendida por la espalda por un motochorro que la arrojó al piso para robarle la cartera.
El ataque ocurrió el viernes 23 de octubre, cerca de las 10.40, en la esquina de Balcarce y España, y se conoció en las últimas horas. La mujer volvía a su casa y avanzaba con dificultad cuando el delincuente la sorprendió desde atrás.
Durante el breve forcejeo, la víctima cayó de cabeza contra el asfalto y quedó tendida en el suelo, visiblemente dolorida por el golpe.
Tras concretar el robo, el asaltante escapó a toda velocidad. Las autoridades intentan identificarlo a través de las cámaras de seguridad, aunque la tarea se complica porque el agresor llevaba casco.
De acuerdo a lo que informaron medios locales, vecinos se acercaron a asistir a la mujer, que permaneció en el piso pidiendo ayuda tras el brutal ataque a plena luz del día.
Ataque de motochorros en La Matanza
Un hombre de 72 años recibió un balazo en la espalda cuando intentó escapar de dos motochorros que lo sorprendieron mientras bajaba las bolsas en la puerta de su casa, en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza.
El hecho ocurrió el mes pasado en Riobamba al 200, entre Curapaligüe y Tuyutí. Pedro, comerciante jubilado, acababa de estacionar su auto y estaba acomodando la mercadería cuando dos delincuentes en moto frenaron detrás de él. Al notar la presencia de los asaltantes, cerró el baúl y corrió para evitar el robo.
Sin bajarse de la moto, el acompañante le disparó a corta distancia y la bala impactó en el omóplato derecho de la víctima, que cayó al asfalto. La persona sobrevivió al ataque, mientras que los delincuentes escaparon sin llevarse nada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario