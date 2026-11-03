Impactante video: un motochorro asaltó a una jubilada en Merlo y la arrastró por el pavimento

Ataque de motochorros en La Matanza

Un hombre de 72 años recibió un balazo en la espalda cuando intentó escapar de dos motochorros que lo sorprendieron mientras bajaba las bolsas en la puerta de su casa, en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió el mes pasado en Riobamba al 200, entre Curapaligüe y Tuyutí. Pedro, comerciante jubilado, acababa de estacionar su auto y estaba acomodando la mercadería cuando dos delincuentes en moto frenaron detrás de él. Al notar la presencia de los asaltantes, cerró el baúl y corrió para evitar el robo.

Sin bajarse de la moto, el acompañante le disparó a corta distancia y la bala impactó en el omóplato derecho de la víctima, que cayó al asfalto. La persona sobrevivió al ataque, mientras que los delincuentes escaparon sin llevarse nada.