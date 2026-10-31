Masacre en Merlo: qué revela la autopsia a las víctimas

En antiguas publicaciones en redes sociales, Soihit Meza relataba las dificultades que atravesó al llegar al país, donde inicialmente trabajó en comercios y vivió en alojamientos temporarios mientras buscaba estabilidad laboral.

Con el tiempo logró radicarse junto a su esposa y sus hijos, primero en Marcos Paz y luego en Mariano Acosta.

A qué se dedicaba

Los registros comerciales y tributarios indican que Eyvind, como lo conocían en su entorno, estaba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el rubro de servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. También tuvo empleos registrados en una firma de seguros y en actividades vinculadas con la venta y reparación de vehículos. No registraba deudas bancarias informadas.