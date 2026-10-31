Masacre en Merlo: qué revela la autopsia a las víctimas
Los forenses hallaron dos disparos en la cabeza de la madre y sus tres hijos; el padre se suicidó con un tiro en la sien.
La investigación del cuádruple crimen de Merlo, sumó un dato estremecedor. Los primeros exámenes forenses practicados a los cuerpos revelaron que Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, disparó dos balazos en la cabeza a cada una de sus víctimas. La madre, Evelyn Carolina Rivero Mejías, analista de sistemas de 41 años, y sus hijos Dan Velkan (14), Alan Nehru (12) y Nicole Valentina (10) presentaban ese patrón. El agresor, en cambio, tenía un solo impacto en la sien izquierda. Junto a su cuerpo, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Sarsilmaz. Los pesquisas sospechan que el hombre ejecutó a su familia con esa mecánica para asegurarse el resultado.
El ataque ocurrió el jueves en una vivienda de una planta en la calle Mercedes al 2400, entre Ensenada y Dinamarca. La familia, de origen venezolano, se había mudado hacía un mes desde Marcos Paz. Los vecinos oyeron disparos de madrugada, pero nadie alertó a la Policía. Un compañero de trabajo de Rivero Mejías acudió al domicilio al no lograr comunicarse con ella, miró por una ventana, vio los cuerpos y llamó al 911.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Morón, a cargo de los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar.
En sus redes, Soihit Meza exhibía armas y prácticas de tiro. A comienzos de octubre publicó fotos de una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo hallado en la escena. Ante un comentario, respondió: "Hay que practicar y siempre estar preparado". Estaba inscripto ante ARCA en servicios de consultoría informática y había tenido empleos en una aseguradora y en venta y reparación de vehículos. No registraba deudas bancarias informadas.
Una familia que llegó desde Venezuela
Según reconstruyeron los investigadores, la familia era de origen venezolano y residía en Argentina desde hacía más de diez años.
En antiguas publicaciones en redes sociales, Soihit Meza relataba las dificultades que atravesó al llegar al país, donde inicialmente trabajó en comercios y vivió en alojamientos temporarios mientras buscaba estabilidad laboral.
Con el tiempo logró radicarse junto a su esposa y sus hijos, primero en Marcos Paz y luego en Mariano Acosta.
A qué se dedicaba
Los registros comerciales y tributarios indican que Eyvind, como lo conocían en su entorno, estaba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el rubro de servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. También tuvo empleos registrados en una firma de seguros y en actividades vinculadas con la venta y reparación de vehículos. No registraba deudas bancarias informadas.
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