Merlo: encontraron muerta a una familia de Venezuela que había emigrado a la Argentina
Las autoridades hallaron al matrimonio y sus tres hijos ya sin vida en la vivienda que compartían en el partido bonaerense de Merlo. No se sabe qué pasó.
La Policía bonaerense descubrió este viernes el triste deceso de una familia proviniente de Venezuela que se había radicado en la localidad de Merlo. Tanto los padres como sus tres hijos habían fallecido dentro de la vivienda.
El caso salió a la luz porque un allegado de la familia informó que no tenía novedades de ellos hacía tiempo, y cuando los efectivos policiales se acercaron a la casa en la calle Mercedes al 2400, en Merlo, descubrieron la terrible escena.
Al ingresar se encontraron con una escena dramática: los cuerpos de la mujer y sus tres hijos presentaban diversas heridas, y el del hombre también estaba lesionado, pero además tenía un arma sobre las piernas.
Personal de la UFI Número 8 e investigadores de la Policía Científica fueron convocados a la vivienda de inmediato.
Una de las principales hipótesis es que el hombre asesinó a su pareja e hijos y se quitó la vida, pero por el momento no está confirmada la secuencia de los hechos ni se conoce el motivo de la masacre.
Horror en Misiones
En Misiones, una pareja fue hallada sin vida el jueves de esta semana dentro de su auto, que estaba estacionado en las inmediaciones de la ciudad de Oberá.
Al contrario de como ocurrió en Merlo, el hijo de la pareja de Misiones, que tiene apenas dos años, resultó ileso, según confirmaron las autoridades policiales.
Las víctimas fueron identificadas como Sergio Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29, que tenían domicilio en Oberá y estaban dedicados a la comercialización de electrodomésticos.
El caso salió a la luz porque un grupo de trabajadores municipales vio el vehículo, un Ford Fiesta, en el paraje rural conocido como Los Helechos.
En el interior del auto divisaron a la pareja, mientras que en el asiento trasero estaba dormido el niño.
Los cuerpos de los adultos presentaban cortes compatibles con heridas de arma blanca, y los investigadores policiales creen que puede haber sido un ajuste de cuentas, o bien de un femicidio seguido de suicidio.
El matrimonio tenía además un hijo de 9 años que había quedado al cuidado de su abuela materna.
La causa quedó a cargo del juez de Instrucción Diego Lafatta, mientras que la investigación inicial fue supervisada por el comisario Diego Lutke.
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