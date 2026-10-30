Merlo: encontraron muerta a una familia de Venezuela que había emigrado a la Argentina

Horror en Misiones

En Misiones, una pareja fue hallada sin vida el jueves de esta semana dentro de su auto, que estaba estacionado en las inmediaciones de la ciudad de Oberá.

Al contrario de como ocurrió en Merlo, el hijo de la pareja de Misiones, que tiene apenas dos años, resultó ileso, según confirmaron las autoridades policiales.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29, que tenían domicilio en Oberá y estaban dedicados a la comercialización de electrodomésticos.

El caso salió a la luz porque un grupo de trabajadores municipales vio el vehículo, un Ford Fiesta, en el paraje rural conocido como Los Helechos.

En el interior del auto divisaron a la pareja, mientras que en el asiento trasero estaba dormido el niño.

Los cuerpos de los adultos presentaban cortes compatibles con heridas de arma blanca, y los investigadores policiales creen que puede haber sido un ajuste de cuentas, o bien de un femicidio seguido de suicidio.

El matrimonio tenía además un hijo de 9 años que había quedado al cuidado de su abuela materna.

La causa quedó a cargo del juez de Instrucción Diego Lafatta, mientras que la investigación inicial fue supervisada por el comisario Diego Lutke.