Masacre en Merlo: quién era el presunto asesino de su pareja e hijos que se suicidó
Se trata de Eyvind Soihit Meza, un venezolano de 44 años radicado en Argentina desde hace más de una década. Las redes sociales del sospechoso muestran publicaciones vinculadas al uso de armas y prácticas de tiro.
La investigación por la muerte de una familia entera en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, se concentra en la figura de Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, quien fue hallado sin vida junto a su pareja y sus tres hijos adolescentes.
La principal hipótesis judicial sostiene que asesinó a su esposa, Evelyn Carolina Rivero Mejías, y a los tres menores de la familia, de 10, 12 y 14 años, antes de quitarse la vida utilizando una pistola calibre 9 milímetros encontrada en la escena.
A comienzos de octubre, Soihit Meza publicó en redes sociales, fotos de una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo del arma que fue encontrada entre sus piernas en la habitación donde estaban los cinco cuerpos. Hace tres semanas, también había compartido imágenes de una práctica de tiro y ofrecía accesorios para pistolas.
Uno de sus contactos le escribió a ese posteo: “Buenos tiros, amigo”. Él respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”.
Una familia que llegó desde Venezuela
Según reconstruyeron los investigadores, la familia era de origen venezolano y residía en Argentina desde hacía más de diez años.
En antiguas publicaciones en redes sociales, Soihit Meza relataba las dificultades que atravesó al llegar al país, donde inicialmente trabajó en comercios y vivió en alojamientos temporarios mientras buscaba estabilidad laboral.
Con el tiempo logró radicarse junto a su esposa y sus hijos, primero en Marcos Paz y luego en Mariano Acosta.
A qué se dedicaba
Los registros comerciales y tributarios indican que Eyvind, como lo conocían en su entorno, estaba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el rubro de servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. También tuvo empleos registrados en una firma de seguros y en actividades vinculadas con la venta y reparación de vehículos. No registraba deudas bancarias informadas.
Cómo se descubrió la tragedia
El horror se descubrió tras una alerta desde el trabajo de la mujer, quien era analista de sistemas. Dado que no se presentó al trabajo y había dejado de atender el teléfono, dieron aviso al 911 y agentes policiales se acercaron a la propiedad junto con un testigo. Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda encontraron los cinco cuerpos.
Las primeras pericias indicaron que Soihit Meza presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, mientras que el resto de las víctimas tenía dos impactos cada una.
Además, vecinos de la zona declararon haber escuchado detonaciones durante la madrugada anterior al hallazgo.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Las autopsias y las pericias sobre el arma buscarán establecer la secuencia del hecho.
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