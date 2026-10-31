Masacre en Merlo: quién era el presunto asesino de su pareja e hijos que se suicidó

En antiguas publicaciones en redes sociales, Soihit Meza relataba las dificultades que atravesó al llegar al país, donde inicialmente trabajó en comercios y vivió en alojamientos temporarios mientras buscaba estabilidad laboral.

Con el tiempo logró radicarse junto a su esposa y sus hijos, primero en Marcos Paz y luego en Mariano Acosta.

Mahatma Eyvind Soihit Meza, el hombre sospechado de haber asesinado a su familia para luego quitarse la vida.

A qué se dedicaba

Los registros comerciales y tributarios indican que Eyvind, como lo conocían en su entorno, estaba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el rubro de servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. También tuvo empleos registrados en una firma de seguros y en actividades vinculadas con la venta y reparación de vehículos. No registraba deudas bancarias informadas.

Cómo se descubrió la tragedia

El horror se descubrió tras una alerta desde el trabajo de la mujer, quien era analista de sistemas. Dado que no se presentó al trabajo y había dejado de atender el teléfono, dieron aviso al 911 y agentes policiales se acercaron a la propiedad junto con un testigo. Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda encontraron los cinco cuerpos.

La vivienda donde ocurrió la masacre

Las primeras pericias indicaron que Soihit Meza presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, mientras que el resto de las víctimas tenía dos impactos cada una.

Además, vecinos de la zona declararon haber escuchado detonaciones durante la madrugada anterior al hallazgo.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Las autopsias y las pericias sobre el arma buscarán establecer la secuencia del hecho.