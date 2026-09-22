Impactante video: una pantalla gigante cayó sobre un grupo de bailarinas en Villa Carlos Paz
Las jóvenes tuvieron que ser asistidas y trasladadas a un hospital local. La academia a la que pertenecen informó que están fuera de peligro.
Un grupo de bailarinas que participaban de una competencia en un teatro de Villa Carlos Paz resultaron heridas cuando la pantalla que estaba en el escenario se les cayó encima. Tras el incidente, los organizadores decidieron suspender la competencia.
El accidente ocurrió durante el certamen "The Summit Argentina", que se realiza en distintos escenarios a lo largo del país y cuya presentación en Córdoba tuvo lugar en el teatro Acuario, que se encuentra en la planta alta de una galería comercial ubicada sobre calle Leandro N. Alem.
Las jóvenes del grupo Imperio Bachata de Alta Gracia estaban haciendo una coreografía cuando la pantalla led ubicada detrás de ellas se soltó de la estructura que la sostenía y cayó sobre ellas.
La secuencia del accidente quedó registrada por uno de los espectadores al certamen, que desde su lugar entre el público tomó un video del impactante momento de la caída.
Tras el golpe, el equipo de bailarinas recibió asistencia médica y cuatro de ellas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un centro de salud. De acuerdo con lo que detalló ElDoce, una de ellas sufrió un esguince, otra terminó con puntos en la cabeza y las demás presentaron moretones en distintas partes del cuerpo.
En tanto, desde su cuenta de Instagram, el equipo de las participantes confirmó que "las chicas están bien" y apuntaron que "han sufrido el golpe y cortes más que nada". "Una desgracia con mucha suerte", agregaron en una historia posterior.
"La verdad se pasó un muy mal rato y pudo haber pasado a mayores, por suerte y lo más importante es que las chicas están bien", cierra el corto comunicado, que busca llevar tranquilidad a los allegados de las participantes.
En diálogo con el medio cordobés, el integrante de otro staff de bailarines que presenció el incidente habló sobre lo ocurrido y apuntó contra el teatro en donde se hizo el evento. “Estábamos compitiendo y en un momento esa pantalla de LED se vino abajo”, sostuvo.
Y cuestionó: “La gente del teatro brilló por su ausencia, entre casi diez de los bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón. Una vergüenza que no tengan servicio de emergencias para una competencia que tenía a menores. Pudo haber sido una tragedia pero las bailarinas están bien. La misma gente del evento pedía cosas para la chica que se abrió la cabeza. No tenían un botiquín ni primeros auxilios”.
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