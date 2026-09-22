Impactante video: una pantalla gigante cayó sobre un grupo de bailarinas en Villa Carlos Paz

En tanto, desde su cuenta de Instagram, el equipo de las participantes confirmó que "las chicas están bien" y apuntaron que "han sufrido el golpe y cortes más que nada". "Una desgracia con mucha suerte", agregaron en una historia posterior.

El mensaje de la compañía artística.

"La verdad se pasó un muy mal rato y pudo haber pasado a mayores, por suerte y lo más importante es que las chicas están bien", cierra el corto comunicado, que busca llevar tranquilidad a los allegados de las participantes.

En diálogo con el medio cordobés, el integrante de otro staff de bailarines que presenció el incidente habló sobre lo ocurrido y apuntó contra el teatro en donde se hizo el evento. “Estábamos compitiendo y en un momento esa pantalla de LED se vino abajo”, sostuvo.

Y cuestionó: “La gente del teatro brilló por su ausencia, entre casi diez de los bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón. Una vergüenza que no tengan servicio de emergencias para una competencia que tenía a menores. Pudo haber sido una tragedia pero las bailarinas están bien. La misma gente del evento pedía cosas para la chica que se abrió la cabeza. No tenían un botiquín ni primeros auxilios”.