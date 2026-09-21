Peligro en Cataratas del Iguazú: el caudal del río superó los 8 millones de litros por segundo

Protocolos por caudal elevado: Cuando el río alcanza volúmenes excepcionales (como los 8 millones de litros por segundo o más), se activa un protocolo de seguridad. En el lado brasileño, por ejemplo, la pasarela principal se inhabilita de manera preventiva cuando el caudal rebasa los 8 millones de litros por segundo.

Cierre de circuitos específicos: El sector más propenso a cierres temporales o preventivos es la Garganta del Diablo (tanto en el lado argentino como en el brasileño) por su proximidad y exposición a la fuerza del agua.

Rebatimiento y resguardo de pasarelas: Para evitar que la fuerza de la corriente destruya la infraestructura metálica, los tramos rebatibles de las pasarelas se pliegan o se retiran mediante un sistema de seguridad diseñado para preservar los pilotes.