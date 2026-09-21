Peligro en Cataratas del Iguazú: el caudal del río superó los 8 millones de litros por segundo
A pesar del fuerte fenómeno, las personas continuaron acercándose a las pasarelas para la tan ansiada foto en la Garganta del Diablo.
Las Cataratas del Iguazú registraron un pico impactante en su caudal, alcanzando una cifra que superó los 8 millones de litros por segundo, un volumen significativamente superior al promedio habitual. Las fuertes lluvias caídas en la cuenca alta del río provocaron una crecida extraordinaria que convirtió los saltos en verdaderas paredes de agua.
A pesar de la magnitud de la corriente y de la densa bruma que envolvía la zona, cientos de turistas equipados con capas impermeables y teléfonos celulares se agolparon en las pasarelas para registrar la escena y obtener la tan ansiada foto en la Garganta del Diablo. Las imágenes muestran cómo el agua avanzó a escasos metros de los miradores metálicos, levantando una intensa cortina de rocío mientras la fuerza del río se abría paso con estrepito.
La jornada ofreció una postal atípica de la maravilla natural, donde la majestuosidad de la fuerza hidráulica se combinó con la curiosidad de los visitantes, quienes no dudaron en acercarse hasta el límite de los balcones para vivir de cerca un fenómeno que pocas veces se aprecia con semejante intensidad.
¿Pueden cerrar el paso a las Cataratas del Iguazú por la crecida del Río?
Las autoridades cierran las pasarelas y accesos a las Cataratas del Iguazú de manera preventiva cuando el caudal del río supera ciertos límites de seguridad.
Hay diferentes medidas ante crecidas extraordinarias, a saber:
-
Protocolos por caudal elevado: Cuando el río alcanza volúmenes excepcionales (como los 8 millones de litros por segundo o más), se activa un protocolo de seguridad. En el lado brasileño, por ejemplo, la pasarela principal se inhabilita de manera preventiva cuando el caudal rebasa los 8 millones de litros por segundo.
Cierre de circuitos específicos: El sector más propenso a cierres temporales o preventivos es la Garganta del Diablo (tanto en el lado argentino como en el brasileño) por su proximidad y exposición a la fuerza del agua.
Rebatimiento y resguardo de pasarelas: Para evitar que la fuerza de la corriente destruya la infraestructura metálica, los tramos rebatibles de las pasarelas se pliegan o se retiran mediante un sistema de seguridad diseñado para preservar los pilotes.
Cierre total del Parque: Ocurre únicamente en situaciones extremas de inundación. Por lo general, si la crecida es moderada o alta, el resto de los circuitos (Inferior y Superior) permanecen abiertos, permitiendo contemplar el espectáculo con total seguridad desde balcones más elevados
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario