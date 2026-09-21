Javier Milei y Sandra Pettovello celebran el fin de las horas extras gracias a la Reforma Laboral
El Gobierno de Javier Milei destacó el acuerdo de Renault y Smata para implementar un banco de horas en Córdoba gracias a la Reforma Laboral.
El Gobierno de Javier Milei El Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello celebró la aplicación de un banco de horas en el sector automotriz cordobés a través de la Reforma Laboral. La ministra y el presidente destacaron este entendimiento entre Renault y SMATA para sustituir el pago de horas extras.
Cómo funciona el banco de horas bajo la Reforma Laboral
A través de sus redes oficiales, la titular de Capital Humano celebró la vigencia de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, asegurando que la normativa permite adaptar la organización del trabajo a las variaciones de la demanda para sostener el empleo.
En este marco, la automotriz Renault y el gremio SMATA sellaron un histórico entendimiento para implementar un banco de horas destinado a mejorar la competitividad fabril. El flamante esquema se aplicará a un total de 1.200 trabajadores de la planta industrial Santa Isabel, ubicada en la provincia de Córdoba.
Bajo este novedoso sistema que reemplaza el régimen habitual de horas extras, las horas adicionales trabajadas durante los períodos de mayor producción podrán acumularse como crédito para luego compensarse con jornadas de descanso en momentos de menor demanda de la actividad.
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