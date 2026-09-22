Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 22 de septiembre
Tras un lunes atravesado por vientos intensos y un marcado descenso térmico, se anticipa una semana con paulatina recuperación de la temperatura y estabilidad.
Tras la inestabilidad que marcó el inicio de la semana y el arribo formal de la nueva estación, las condiciones de clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzarán a estabilizarse de manera paulatina, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo informó que para este martes 22 de septiembre se espera un cielo que se mantendrá parcialmente nublado durante el día y algo nublado hacia la noche, acompañado por un ambiente fresco y registros térmicos que oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 13 grados de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido: el paso a paso del clima para el resto de la semana
El pulso de aire frío registrado en las primeras horas dará paso a una progresiva recuperación de los valores térmicos a medida que avancen los días, consolidando tardes más agradables hacia el próximo fin de semana:
-
Miércoles: Se prevé un arranque de jornada con cielo ligeramente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana. El termómetro comenzará a recuperarse levemente, marcando una mínima de 5 grados y una máxima que trepará hasta los 18 grados.
Jueves: Las condiciones se mantendrán estables con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. El ambiente se tornará más templado por la tarde, con registros que irán desde los 10 hasta los 22 grados.
Viernes: El ascenso de la temperatura se hará sentir con mayor fuerza. La jornada presentará cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, evolucionando a parcialmente nublado en la tarde y la noche, con marcas térmicas ubicadas entre los 13 y los 25 grados.
Sábado: El fin de semana se iniciará con características similares. El cielo estará algo nublado durante la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 24 grados.
Domingo: Para el cierre del fin de semana, el pronóstico anticipa un cielo parcialmente nublado durante todo el día, con una mínima de 14 grados y una máxima que se ubicará en el orden de los 21 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario