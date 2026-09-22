Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 22 de septiembre

Miércoles: Se prevé un arranque de jornada con cielo ligeramente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana. El termómetro comenzará a recuperarse levemente, marcando una mínima de 5 grados y una máxima que trepará hasta los 18 grados.

Jueves: Las condiciones se mantendrán estables con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. El ambiente se tornará más templado por la tarde, con registros que irán desde los 10 hasta los 22 grados.

Viernes: El ascenso de la temperatura se hará sentir con mayor fuerza. La jornada presentará cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, evolucionando a parcialmente nublado en la tarde y la noche, con marcas térmicas ubicadas entre los 13 y los 25 grados.

Sábado: El fin de semana se iniciará con características similares. El cielo estará algo nublado durante la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 24 grados.