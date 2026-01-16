Se quitó la vida el principal sospechoso de femicidio de Valeria Schwab

El femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia

Valeria Schwab había salido a caminar la noche del miércoles 14 de enero para "despejar la mente", según relató su hermana Jessica. Al ver que no regresaba, la familia inició una búsqueda por sus propios medios en el sector del ex cementerio viejo, una zona frecuentada por deportistas.

Fue el propio círculo íntimo de Valeria quien terminó localizando el cuerpo en un precipicio de la costanera, en medio de denuncias por la falta de recursos y la demora de las fuerzas de seguridad.

“El papelerío fue eterno. Me parece de cuarta el accionar de la policía. Antes de llenar papeles hay que salir a buscar”, expresó indignada la hermana de la víctima. Según su testimonio, los efectivos contaban con equipos de iluminación deficientes: “Ellos alumbraban con linternas desde arriba mientras nosotros buscábamos por abajo en plena oscuridad. Si no fuera por nosotros, no la encontraban”.

Pese al deceso del sospechoso, la fiscalía mantiene abiertas las diligencias para reconstruir los últimos minutos de vida de Valeria y determinar si hubo otros partícipes o si existía un vínculo previo entre ambos. La autopsia confirmó que la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad antes de ser arrojada al precipicio, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento que culminó en femicidio.