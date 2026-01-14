Comodoro Rivadavia: salió a pasear por la costanera y apareció muerta en un acantilado

La familia no cree que se trate de un robo o un accidente. "Ella llevaba únicamente su celular y auriculares; no tenía billetera ni cartera. Eso refuerza que no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”, dijo.

“Ella entrenaba mucho, era muy habitual en sus tiempos. Justo estaba manteniendo contacto con el novio y conmigo, nos mandaba mensaje de por dónde iba caminando y de pronto no nos contestó más. Entonces ahí es cuando nos preocupamos, tampoco es de tardar en responder. Que no llegara nos llamó la atención enseguida. No llegó nunca. Primero salimos por el barrio, a dar vueltas, pero no la encontramos”, contó.

En un barranco de la zona del cementerio viejo se encontró una zapatilla . Rato después, la policía encontró allí el cuerpo sin vida. Jessica criticó el accionar de la policía. "Nosotros llegamos antes. Ellos tardaron mucho en empezar a bajar”, lamentó.

"El cuerpo tenía escoriaciones. Esta tarde se harán las autopsias para tener más datos pero tiene todos los indicios de una muerte violenta", explicaron desde la fiscalía en una conferencia de prensa. No descartan que pueda tratarse de un robo, ya que le faltaba el celular. Actualmente trabajan para encontrar las cámaras de seguridad que puedan reconstruir sus últimas horas. La familia convocó a una movilización para este miércoles a las 18 horas en la zona de la Plaza Kompuchewe.