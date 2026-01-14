Comodoro Rivadavia: salió a pasear por la costanera y apareció muerta en un acantilado
El cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este miércoles en la zona del Cenotafio, al pie del cerro Chenque.
El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado este miércoles a la madrugada en un sector de acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, a la altura del monumento al Cenotafio, en inmediaciones de la zona conocida como "Eureka", al pie del Cerro Chenque.
Horas después se conoció que se trata de Valeria Schwab, de 38 años, quien había salido a caminar en la noche del martes por la costa. Subió una story a su cuenta de Instagram, con una foto y sticker de una mujer haciendo yoga. Su familia se quedó esperándola pero nunca volvió. La muerte de Valeria está siendo investigada por la policía, mientras su familia sostiene que se trató de un crimen y convocó una marcha para esta tarde pidiendo justicia por la joven.
Valeria era creadora de contenido y se dedicaba a vender artículos de perfumería según informó el diario ADN Sur. En sus redes sociales combinaba videos de las fragancias con otros disfrutando la vida al aire libre, familia y amigos. Le gustaba mucho el deporte y solía salir a entrenar. Estaba en pareja y no tenía hijos, pero era tía de un sobrino al que quería muchísimo, según reconstruyó el diario en base al testimonio de familiares.
Según contó Jessica, hermana de la víctima, la mujer salió a caminar alrededor de las 22. “Valeria llegó hasta las torres y pegó la vuelta a las 11 de la noche por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar por donde suelen pasar ciclistas y corredores”, dijo en una entrevista con el canal de streaming Seta TV.
“Le podía pasar a cualquier mujer que fuera caminando y le pasó a mi hermana. Hoy lamentablemente tenemos que estar hablando de esta situación. Me parece devastador. Yo justo casi llego a donde estaba ella pero no me dejaron pasar ni acercarme directamente”, resaltó. Además describió a su hermana como una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. "Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”, dijo.
La familia no cree que se trate de un robo o un accidente. "Ella llevaba únicamente su celular y auriculares; no tenía billetera ni cartera. Eso refuerza que no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”, dijo.
“Ella entrenaba mucho, era muy habitual en sus tiempos. Justo estaba manteniendo contacto con el novio y conmigo, nos mandaba mensaje de por dónde iba caminando y de pronto no nos contestó más. Entonces ahí es cuando nos preocupamos, tampoco es de tardar en responder. Que no llegara nos llamó la atención enseguida. No llegó nunca. Primero salimos por el barrio, a dar vueltas, pero no la encontramos”, contó.
En un barranco de la zona del cementerio viejo se encontró una zapatilla . Rato después, la policía encontró allí el cuerpo sin vida. Jessica criticó el accionar de la policía. "Nosotros llegamos antes. Ellos tardaron mucho en empezar a bajar”, lamentó.
"El cuerpo tenía escoriaciones. Esta tarde se harán las autopsias para tener más datos pero tiene todos los indicios de una muerte violenta", explicaron desde la fiscalía en una conferencia de prensa. No descartan que pueda tratarse de un robo, ya que le faltaba el celular. Actualmente trabajan para encontrar las cámaras de seguridad que puedan reconstruir sus últimas horas. La familia convocó a una movilización para este miércoles a las 18 horas en la zona de la Plaza Kompuchewe.
