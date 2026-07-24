Macabro hallazgo en Río Negro: encontraron muerto a un hombre dentro de un auto sobre una colectora

La investigación está a cargo del equipo fiscal de turno, integrado por los fiscales Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas, con el apoyo de la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público Fiscal, la Comisaría 26, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.

Las autoridades secuestraron los teléfonos móviles de los ocupantes de la vivienda y del rodado donde fue hallado el cuerpo, y se tomaron alrededor de diez declaraciones testimoniales.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio que realizó el abogado de la familia, a las 5:45 del miércoles, un Toyota Corolla se detuvo en la esquina del domicilio, se bajaron cuatro personas y continuó su marcha hacia el centro de la ciudad. Dos minutos después, los individuos ingresaron a la propiedad, aunque solo dos avanzaron hacia el interior de la vivienda. Dentro se encontraban una mujer de 53 años, un hijo mayor de edad y una hija de 12 años.

El letrado precisó en declaraciones a LM Cipollettique “los delincuentes habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas”. Uno de ellos entró a la habitación de la mujer, la despertó bajo amenazas y golpes, y sus gritos alertaron al hijo, quien se acercó para ver lo que estaba ocurriendo.

Ante el temor de posibles represalias, la defensora oficial de menores, los profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y los jefes policiales decidieron tomar medidas de protección personal inmediatas para la familia damnificada.