Macabro hallazgo en Río Negro: encontraron muerto a un hombre dentro de un auto sobre una colectora
El cuerpo estaba dentro un vehículo detenido sobre la colectora de la Ruta 22, a la altura de Fernández Oro. El caso está etapa de investigación, pero trascendió que el fallecido tenía antecedentes penales.
Un hombre fue encontrado muerto en el interior de un automóvil en la colectora de la Ruta 22 de Río Negro y en el reciente informe preliminar de las autoridades determinaron que presentaba dos heridas de bala.
Según el medio local LM Cipolletti, la víctima fue identificada como Franco Nicolás Padilla, de 31 años, quien tenía un importante historial delictivo y cuya muerte se investiga en el marco de un robo ocurrido horas antes de que su cuerpo fuera hallado. Padilla, oriundo de Neuquén, estuvo vinculado a hechos delictivos resonantes de la región, incluso cumplió una condena previa.
El auto en el que lo encontraron estaba detenido a la vera de la ruta en Fernández Oro. El informe forense, elaborado por el médico Marcelo Uzal, precisó que la lesión mortal fue provocada por un proyectil que ingresó por la axila izquierda y egresó por el lado derecho de la espalda, con daño en órganos vitales, según indicó el portal Diario de Río Negro. El profesional precisó que había otras lesiones en el cuerpo, aunque los peritos determinaron que eran previas al episodio y no guardan relación con el ataque.
De acuerdo con lo trascendido, Padilla era uno de los delincuentes que participó de un violento asalto a una vivienda del barrio Rincón Lindo, en Cipolletti, y habría resultado herido durante un tiroteo que se desató en el interior del inmueble el 22 de julio en la madrugada.
Un grupo de hombres irrumpió por la fuerza en una casa donde descansaban una mujer y sus hijos. Ante el ataque, uno de los jóvenes habría tomado un arma y disparado contra los intrusos para defender a su familia. Los asaltantes lograron escapar del lugar, pero horas después se reportó el hallazgo del cuerpo de Padilla dentro del vehículo en jurisdicción de Fernández Oro.
La investigación está a cargo del equipo fiscal de turno, integrado por los fiscales Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas, con el apoyo de la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público Fiscal, la Comisaría 26, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.
Las autoridades secuestraron los teléfonos móviles de los ocupantes de la vivienda y del rodado donde fue hallado el cuerpo, y se tomaron alrededor de diez declaraciones testimoniales.
De acuerdo con la reconstrucción del episodio que realizó el abogado de la familia, a las 5:45 del miércoles, un Toyota Corolla se detuvo en la esquina del domicilio, se bajaron cuatro personas y continuó su marcha hacia el centro de la ciudad. Dos minutos después, los individuos ingresaron a la propiedad, aunque solo dos avanzaron hacia el interior de la vivienda. Dentro se encontraban una mujer de 53 años, un hijo mayor de edad y una hija de 12 años.
El letrado precisó en declaraciones a LM Cipollettique “los delincuentes habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas”. Uno de ellos entró a la habitación de la mujer, la despertó bajo amenazas y golpes, y sus gritos alertaron al hijo, quien se acercó para ver lo que estaba ocurriendo.
Ante el temor de posibles represalias, la defensora oficial de menores, los profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y los jefes policiales decidieron tomar medidas de protección personal inmediatas para la familia damnificada.
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