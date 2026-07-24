Neuquén: golpeó a un perro con una barra de hierro y deberá hacer trabajo comunitario

Posteriormente, el hombre fue demorado y quedó detenido por disposición de la fiscalía.

La Policía realizó un allanamiento en su domicilio

Hasta el momento, las autoridades y las organizaciones que intervienen en el caso no lograron localizar al animal. Tampoco existe una confirmación oficial sobre su estado de salud. Mientras algunas personas sostienen haberlo visto huir tras la agresión, otras versiones indican que habría muerto a causa de los golpes.

La decisión de la Justicia

La audiencia se realizó el jueves 23 de julio y estuvo encabezada por el asistente letrado Luciano Vidal, con la participación de la abogada querellante Andrea Ferracioli, representante de la ONG Profesionales y activistas en derechos de los animales.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público Fiscal imputó formalmente al acusado por el delito de actos de crueldad hacia los animales, previsto en la Ley Nacional Nº 14.346. No obstante, las partes acordaron la aplicación de una Suspensión de Juicio a Prueba, una resolución que fue avalada por la querella y homologada por el juez de garantías Raúl Aufranc.

Como parte de las condiciones impuestas, el acusado deberá realizar una capacitación sobre bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal, cumplir 288 horas de trabajo comunitario y donar 240 kilos de alimento a una organización dedicada a la protección de animales. Además, tendrá que fijar domicilio y respetar distintas pautas de conducta durante el plazo de un año.

La Justicia advirtió que, si incumple cualquiera de estas obligaciones, la probation podrá ser revocada y el proceso penal continuará hasta llegar a un eventual juicio y una posible condena efectiva.