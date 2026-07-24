Neuquén: golpeó a un perro con una barra de hierro y deberá hacer trabajo comunitario
La Justicia también obligó al acusado a cumplir con una reparación económica y capacitación en bienestar animal.
Un hombre que golpeó salvajemente a un perro con una barra de hierro en la ciudad de Neuquén fue imputado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por actos de crueldad hacia los animales. Tras la resolución de la Justicia, deberá cumplir una serie de medidas.
El hecho ocurrió el pasado 12 de julio en las inmediaciones de las calles Lago Viedma y Rosario, en la capital neuquina. Todo comenzó cuando operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron a través de las cámaras de seguridad a un hombre identificado como P.M.A.V. que agredía a un perro utilizando una barra de hierro de aproximadamente 75 centímetros de largo.
La agresión quedó registrada en un video
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el acusado salió de su vivienda con el elemento contundente y se dirigió directamente hacia el animal. Tal como se observa en el video, le dio un fuerte golpe en la zona de la cadera y la espalda, lo que provocó que el perro cayera al suelo. Lejos de detenerse, mientras el animal permanecía indefenso, le aplicó un segundo golpe en la cabeza.
Tras la agresión, el hombre abandonó el lugar, mientras que el perro permaneció tendido en la calle durante varios minutos.
Las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia permitieron que la Fiscalía de Delitos Ambientales iniciara una investigación de oficio. Una vez identificado el sospechoso, la Justicia autorizó un allanamiento en su domicilio, donde la Policía secuestró la barra de hierro presuntamente utilizada en el ataque y las prendas de vestir que el acusado llevaba puestas al momento del hecho.
Posteriormente, el hombre fue demorado y quedó detenido por disposición de la fiscalía.
Hasta el momento, las autoridades y las organizaciones que intervienen en el caso no lograron localizar al animal. Tampoco existe una confirmación oficial sobre su estado de salud. Mientras algunas personas sostienen haberlo visto huir tras la agresión, otras versiones indican que habría muerto a causa de los golpes.
La decisión de la Justicia
La audiencia se realizó el jueves 23 de julio y estuvo encabezada por el asistente letrado Luciano Vidal, con la participación de la abogada querellante Andrea Ferracioli, representante de la ONG Profesionales y activistas en derechos de los animales.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público Fiscal imputó formalmente al acusado por el delito de actos de crueldad hacia los animales, previsto en la Ley Nacional Nº 14.346. No obstante, las partes acordaron la aplicación de una Suspensión de Juicio a Prueba, una resolución que fue avalada por la querella y homologada por el juez de garantías Raúl Aufranc.
Como parte de las condiciones impuestas, el acusado deberá realizar una capacitación sobre bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal, cumplir 288 horas de trabajo comunitario y donar 240 kilos de alimento a una organización dedicada a la protección de animales. Además, tendrá que fijar domicilio y respetar distintas pautas de conducta durante el plazo de un año.
La Justicia advirtió que, si incumple cualquiera de estas obligaciones, la probation podrá ser revocada y el proceso penal continuará hasta llegar a un eventual juicio y una posible condena efectiva.
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