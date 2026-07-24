La autopista Dellepiane estará cerrada por 24 horas este fin de semana

Para instalar la estructura será necesario posicionar una grúa de gran porte sobre la autopista para colocar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa 150 toneladas aproximadamente y tiene 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

Desde el Ministerio indicaron que estas obras “se enmarcan en el proyecto que busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad”.

En este sentido, ya se instalaron las vigas para abrir una pasarela peatonal de características similares a la altura de la calle Basualdo. También se habilitaron la pasarela peatonal Piedra Buena y el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro, y se inauguró la nueva colectora norte, que incorporó un nuevo acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.