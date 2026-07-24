La autopista Dellepiane estará cerrada por 24 horas este fin de semana
La traza permanecerá cortada completamente durante un periodo del fin de semana. Todos los detalles.
La autopista Dellepiane permanecerá completamente cerrada durante 24 horas este fin de semana. Según detalló el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, el corte se realizará entre las avenidas Argentina y Escalada y estará a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA).
El corte en la autopista Dellepiane se realizará desde este sábado 25 de julio a las 15 y y se extenderá hasta la misma hora del domingo 26. Según explica el comunicado oficial, la interrupción del tránsito es necesaria para avanzar con el plan de obras de AUSA.
Durante el corte, todos los vehículos que circulen por la traza principal serán desviados hacia las colectoras. Quienes deseen evitar la zona de obra, se recomienda utilizar la Autopista Perito Moreno como alternativa para quienes necesiten conectar la autopista 25 de Mayo con la avenida General Paz.
Obras en la autopista Dellepiane
La interrupción del tránsito sobre la autopista Dellepiane se realizará para permitir el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Albariño, la cual permitirá conectar de forma segura ambos lados de la traza y facilitará el acceso a la futura estación del Metrobús que se ubicará en el centro de las dos manos.
La nueva pasarela contará con rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y de quienes se trasladen con cochecitos de bebé.
Para instalar la estructura será necesario posicionar una grúa de gran porte sobre la autopista para colocar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa 150 toneladas aproximadamente y tiene 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.
Desde el Ministerio indicaron que estas obras “se enmarcan en el proyecto que busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad”.
En este sentido, ya se instalaron las vigas para abrir una pasarela peatonal de características similares a la altura de la calle Basualdo. También se habilitaron la pasarela peatonal Piedra Buena y el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro, y se inauguró la nueva colectora norte, que incorporó un nuevo acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.
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