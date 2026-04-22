Impresionante choque y vuelco en Flores: hay un partrullero de la Policía de la Ciudad involucrado
Ocurrió en Avenida Directorio y Quirno. El siniestr derivó en un operativo policial y restricciones de circulación hasta el retiro de los vehículos involucrados.
Un impactante choque se produjo durante la mañana de este miércoles en el barrio de Flores: una camioneta Jeep chocó contra un patrullero y terminó volcado. Una mujer resultó herida.
Fuentes del caso le confirmaron que la conductora de la camioneta Jeep, una mujer de aproximadamente 50 años iba sobre la calle Quirno y en el cruce con la avenida Directorio colisionó contra el patrullero de la Policía de la Ciudad.
Por el fuerte impacto, la camioneta quedó volcada tras el impacto, y el patrullero con leves daños.
De acuerdo con el parte oficial difundido por la Policía de la Ciudad, la conductora del vehículo particular logró salir del automóvil por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. Ambas conductoras—tanto la del Jeep como la del patrullero—manifestaron no presentar lesiones al momento de la intervención policial.
El esposo de la conductora de la camioneta Jeep llegó minutos después del accidente al lugar y contó en una entrevista para América TV que la mujer había llevado a su hija a la universidad y estaba de regreso a casa.
Sobre cómo ocurrió el accidente el esposo de la víctima aseguró que: “El patrullero cruzó el semáforo en rojo e iba sin sirena, le pegó en la rueda trasera y la hizo volcar”.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue convocado preventivamente para evaluar la situación y asistir a las involucradas, aunque, según el informe, no fue necesario el traslado de ninguna de ellas a centros de salud. El tránsito en la zona permanece restringido durante el operativo.
La avenida Directorio y su cruce con Quirnoconcentran un importante flujo vehicular en el barrio de Flores, motivo por el cual la presencia de efectivos y agentes de tránsito se mantiene hasta la remoción de los vehículos afectados.
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