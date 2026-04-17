Milagro en Ramos Mejía: dos jóvenes cruzaron mal, el Tren Sarmiento los arrolló y salieron caminando
Un verdadero milagro ocurrió en Ramos Mejía cuando el Tren Sarmiento embistió a una camioneta que cruzó con la barrera baja. Ambos salieron caminando.
Dos jóvenes salvaron su vida de milagro este viernes tras protagonizar un dramático accidente. La camioneta en la que se dirigían a trabajar fue violentamente arrollada por una formación del Tren Sarmiento a la altura de la estación de Ramos Mejía, luego de cruzar las vías con la barrera baja.
El dramático accidente y la salud de los ocupantes
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Según las primeras informaciones oficiales, el siniestro se produjo debido a una grave imprudencia por parte del conductor del vehículo. A pesar del brutal impacto del tren, los ocupantes lograron descender de la cabina caminando por sus propios medios, dejando atónitos a todos los testigos presentes en el lugar.
Inmediatamente después de la colisión en Ramos Mejía, ambos trabajadores fueron asistidos y derivados hacia el Hospital de Haedo. Allí se constató que sufrieron diversos politraumatismos por el fuerte golpe, pero afortunadamente los médicos confirmaron que los dos se encuentran fuera de peligro. Debido a este incidente operativo, las formaciones ferroviarias no se detuvieron en la estación afectada.
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