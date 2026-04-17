Milagro en Ramos Mejía: dos jóvenes cruzaron mal, el Tren Sarmiento los arrolló y salieron caminando

Inmediatamente después de la colisión en Ramos Mejía, ambos trabajadores fueron asistidos y derivados hacia el Hospital de Haedo. Allí se constató que sufrieron diversos politraumatismos por el fuerte golpe, pero afortunadamente los médicos confirmaron que los dos se encuentran fuera de peligro. Debido a este incidente operativo, las formaciones ferroviarias no se detuvieron en la estación afectada.