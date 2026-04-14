Persecución y choque en Villa Urquiza: dos detenidos y un prófugo tras el robo de un auto

persecucion y choque villa urquiza

Finalmente, el vehículo perdió el control y terminó impactando contra dos autos que se encontraban estacionados. El violento choque puso fin a la fuga, aunque no logró detener a todos los implicados en el mismo momento. Dos de los ocupantes fueron capturados en el lugar por efectivos de la Policía de la Ciudad, mientras que el tercero logró escapar a pie y es intensamente buscado.