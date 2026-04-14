Persecución y choque en Villa Urquiza: dos detenidos y un prófugo tras el robo de un auto
Una fuga a alta velocidad por la General Paz terminó con un violento impacto contra vehículos estacionados. La policía logró capturar a dos sospechosos, mientras continúa la búsqueda de un tercer implicado.
Una intensa persecución policial se registró durante la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que tres delincuentes robaran un auto y emprendieran una fuga a toda velocidad que culminó con un fuerte choque en el barrio de Villa Urquiza. El episodio dejó como saldo dos detenidos y un sospechoso que aún permanece prófugo.
El hecho comenzó cuando los ladrones sustrajeron un vehículo Suzuki Fun negro y se dieron a la fuga. La situación fue rápidamente detectada por el sistema de monitoreo urbano, lo que permitió activar un operativo policial para interceptarlos. A partir de ese momento se inició una persecución que avanzó por la avenida General Paz y que incluyó maniobras de alto riesgo.
En medio de la huida, los delincuentes realizaron una acción temeraria al circular en sentido contrario, lo que incrementó el peligro tanto para ellos como para otros conductores. La persecución continuó por la avenida Constituyentes, donde la tensión fue en aumento hasta llegar a su desenlace.
Finalmente, el vehículo perdió el control y terminó impactando contra dos autos que se encontraban estacionados. El violento choque puso fin a la fuga, aunque no logró detener a todos los implicados en el mismo momento. Dos de los ocupantes fueron capturados en el lugar por efectivos de la Policía de la Ciudad, mientras que el tercero logró escapar a pie y es intensamente buscado.
Las imágenes posteriores al hecho mostraron el nivel de destrucción generado por el impacto, así como distintos objetos esparcidos en la vía pública. Entre ellos se observaron pertenencias de los sospechosos, lo que podría aportar elementos clave para la investigación.
A raíz del siniestro, una cuadra de la calle Iberá permaneció cortada durante varias horas mientras trabajaban los peritos y se retiraban los vehículos dañados. A pesar de la magnitud del episodio, el tránsito en la avenida Constituyentes no sufrió interrupciones significativas. Las autoridades continúan con el operativo para dar con el prófugo, mientras se avanza en la recolección de pruebas para esclarecer completamente lo sucedido.
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