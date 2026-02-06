Laferrere: se quemó el depósito de un hipermercado y tres empleados resultaron heridos
Hizo falta al menos 22 dotaciones de bomberos para controlar el incendio, que terminó por destruir el edificio al 100%.
Varias dotaciones de bomberos acudieron este viernes a apagar un incendio registrado en el depósito de un hipermercado mayorista de Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires. Tres personas resultaron heridas, pero están fuera de peligro.
Eran alrededor de las 10.20 de la mañana cuando un desperfecto técnico eléctrico en un depósito provocó una deflagración que se convirtió rápidamente en un foco de incendio ya que las chispas cayeron sobre un pallet de paquetes de papas fritas, cuyas cajas y envoltorios son muy inflamables.
En seguida cuatro o cinco empleados intentaron controlar el fuego siguiendo su instinto y el protocolo preestablecido pero al menos tres de ellos sufrieron quemaduras en sus brazos antes de desistir en la tarea y llamar al 911.
Las quemaduras no se debieron al contacto directo con el fuego sino a acción del calor concentrado de las llamas, debido a la magnitud que adquirió la fogata en cuestión de minutos.
Pasado el mediodía todavía había un intenso olor a humo mezclado con el calor extremo -de la tarde y del incendio adentro del depósito- pero los bomberos de Laferrere y alrededores ya habían logrado contener los focos que seguían activos en el edificio.
Al menos 22 dotaciones de Bomberos de La Matanza, Hurlingham, Tres de Febrero y Moreno intervinieron en el operativo.
El jefe del operativo, Guillermo Amado, declaró al canal C5N que se quemó el 100% del depósito, que la destrucción fue total, y que algunas partes del techo de chapa tuvieron que ser apuntaladas para evitar un derrumbe.
De hecho, una de las paredes del depósito se derrumbó sobre los vehículos que eran utilizados para transportar mercadería.
"Sólo se usó agua, estuvimos trabajando con 22 dotaciones, 67 hombres, y estuvimos trabajando con un ataque aéreo con un hidroelevador de los Bomberos de Tres de Febrero, que vinieron a colaborar", describió el jefe del operativo, para quien el daño dentro del edificio "es visible", por el tipo de incendio y del material que estaba almacenado ahí dentro.
Debido al estado actual de la estructura existe ahora "un gran riesgo de derrumbe".
"No se salvó casi nada", convino Amado.
