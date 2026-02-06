Laferrere: se quemó el depósito de un hipermercado y tres empleados resultaron heridos

Pasado el mediodía todavía había un intenso olor a humo mezclado con el calor extremo -de la tarde y del incendio adentro del depósito- pero los bomberos de Laferrere y alrededores ya habían logrado contener los focos que seguían activos en el edificio.

Al menos 22 dotaciones de Bomberos de La Matanza, Hurlingham, Tres de Febrero y Moreno intervinieron en el operativo.

El jefe del operativo, Guillermo Amado, declaró al canal C5N que se quemó el 100% del depósito, que la destrucción fue total, y que algunas partes del techo de chapa tuvieron que ser apuntaladas para evitar un derrumbe.

De hecho, una de las paredes del depósito se derrumbó sobre los vehículos que eran utilizados para transportar mercadería.

"Sólo se usó agua, estuvimos trabajando con 22 dotaciones, 67 hombres, y estuvimos trabajando con un ataque aéreo con un hidroelevador de los Bomberos de Tres de Febrero, que vinieron a colaborar", describió el jefe del operativo, para quien el daño dentro del edificio "es visible", por el tipo de incendio y del material que estaba almacenado ahí dentro.

Debido al estado actual de la estructura existe ahora "un gran riesgo de derrumbe".

"No se salvó casi nada", convino Amado.