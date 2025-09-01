Video: un conductor alcoholizado chocó contra el Metrobus de Flores

Según precisaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad se desplazó inmediatamente hasta la mencionada esquina tras recibir un llamado al 911. Al llegar al lugar se encontraron con el auto destrozado por el choque.

Asimismo, informaron que en el vehículo circulaba un hombre de 39 años y su acompañante, una mujer de 32, que tuvo que ser asistida en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) debido a un golpe.

El fiscal Diego Basavilbaso, a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste, ordenó que se le realizara el test de alcoholemia al conductor, el cual determinó que el hombre manejaba con 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido, que es de 0,50 gr/litro de alcohol en sangre.

La fiscalía labró el acta correspondiente al conductor, a quien le retuvieron el auto así como también su registro de conducir.