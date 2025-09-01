Video: un conductor alcoholizado chocó contra el Metrobus de Flores
El hombre manejaba con 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido.
Un hombre que conducía en estado de ebriedad perdió el control de su auto y chocó violentamente contra el separador central del Metrobus del barrio porteño de Flores.
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes, cerca de las 4, en la intersección de avenida Rivadavia y General José Gervasio Artigas, justo en la esquina de la Plaza Flores, a metros del ingreso a la estación del subte de la línea A.
Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de tránsito y vigilancia de la zona y los videos dan cuenta de la brutalidad del impacto.
Según se observa en las imágenes, el conductor de un Chevrolet Prisma plateado transitaba por avenida Rivadavia en dirección a la autopista, cuando perdió el control del auto y terminó impactando de lleno contra el separador central del Metrobus, subiéndose a la isla peatonal y arrancando de cuajo varios de los bolardos negros de contención hasta detener su marcha.
Según precisaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad se desplazó inmediatamente hasta la mencionada esquina tras recibir un llamado al 911. Al llegar al lugar se encontraron con el auto destrozado por el choque.
Asimismo, informaron que en el vehículo circulaba un hombre de 39 años y su acompañante, una mujer de 32, que tuvo que ser asistida en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) debido a un golpe.
El fiscal Diego Basavilbaso, a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste, ordenó que se le realizara el test de alcoholemia al conductor, el cual determinó que el hombre manejaba con 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido, que es de 0,50 gr/litro de alcohol en sangre.
La fiscalía labró el acta correspondiente al conductor, a quien le retuvieron el auto así como también su registro de conducir.
