Trapitos se enfrentaron a la Policía Bonaerense frente a la intendencia de Quilmes
El Consejo Deliberante de Quilmes se discutía la implementación de un sistema de estacionamiento medido y los trapitos reclamaban que se cumpliera con la promesa que se les hizo de sumarlos como trabajadores formales.
Trapitos y uniformados de la Policía Bonaerense se enfrentaron este lunes a las puertas del Consejo Deliberante del municipio bonaerense de Quilmes mientras se debatía un proyecto para organizar y reglamentar el funcionamiento del estacionamiento en la zona.
El enfrentamiento comenzó cerca del mediodía cuando los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al establecimiento donde se estaba tratando el proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches en el municipio.
Como consecuencia de la represión policial varios manifestantes resultaron heridos y debieron ser atendidos en distintos centros de salud y una mujer fue detenida acusada de arrojar piedras contra los efectivos policiales.
La cuestionada iniciativa que iba a tratarse responde a reiteradas denuncias de vecinos por inconvenientes vinculados con la actividad de los denominados trapitos y apunta a crear un plan integral para ordenar el estacionamiento medido y mejorar la circulación vehicular en el distrito.
En tanto, los trapitos aseguran que desde el Gobierno municipal les prometieron que los iban a incluir en esta modificación.
En los videos que comenzaron a circular por las redes sociales se ve un numeroso grupo de personas enfrentándose con efectivos de la Policía bonaerense mientras que desde el gobierno local denunciaron que algunos de los manifestantes ingresaron al edificio comunal.
En ese momento, la Policía avanzó para contener a los manifestantes, pero que derivó en duros enfrentamientos con balas de gomas y gases lacrimógenos con los efectivos, que custodiaban el edificio, y los militantes. Por el hecho, varios integrantes de las fuerzas heridos y detenidos.
“Ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos), se está trabajando para ordenar el estacionamiento, en el marco de un plan integral de mejoramiento del tránsito del distrito”, se lee en el comunicado del propio Municipio.
Al mismo tiempo, explicaron que desde el Concejo Deliberante se votó una ordenanza para llamar a licitación, pero que allí también se establece que se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes y se aclaró que serán registrados.
