Trapitos se enfrentaron a la Policía Bonaerense frente a la intendencia de Quilmes

En los videos que comenzaron a circular por las redes sociales se ve un numeroso grupo de personas enfrentándose con efectivos de la Policía bonaerense mientras que desde el gobierno local denunciaron que algunos de los manifestantes ingresaron al edificio comunal.

En ese momento, la Policía avanzó para contener a los manifestantes, pero que derivó en duros enfrentamientos con balas de gomas y gases lacrimógenos con los efectivos, que custodiaban el edificio, y los militantes. Por el hecho, varios integrantes de las fuerzas heridos y detenidos.

“Ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos), se está trabajando para ordenar el estacionamiento, en el marco de un plan integral de mejoramiento del tránsito del distrito”, se lee en el comunicado del propio Municipio.

Al mismo tiempo, explicaron que desde el Concejo Deliberante se votó una ordenanza para llamar a licitación, pero que allí también se establece que se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes y se aclaró que serán registrados.