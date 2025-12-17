Imputan a los dueños y a dos cuidadoras del geriátrico que se incendió en Mar del Plata

Y concluyó: "¿Qué dice el relevamiento, la inspección? Que con la cantidad de adultos mayores que había en el lugar, se necesitan de 6 a 8 cuidadores para ese horario en el que sólo había dos. Por eso terminan imputados también los dueños y los cuidadores entendiendo que no cumplieron con alguno de los protocolos durante la noche en que se desató el incendio y la tragedia. Esta imputación es de la tarde, pero la investigación recién comienza".

