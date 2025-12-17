Imputan a los dueños y a dos cuidadoras del geriátrico que se incendió en Mar del Plata
La acusación formal de la Justicia, en principio, es por homicidio culposo, lesiones culposas e incendio culposo, dado que los detectores de humo no funcionaban.
Un voraz incendio en el geriátrico “Sagrada Familia”, en el barrio La Perla de Mar del Plata, terminó en tragedia durante la madrugada de este miércoles. El fuego se desató cerca de la 1:30 de la madrugada en una habitación del primer piso del edificio ubicado en Jujuy al 1100. Tras ingresar al lugar, los bomberos hallaron los cuerpos de tres mujeres (dos de 95 años y una de 80). Además, otra residente de 79 años se salvó de milagro y permanece internada por estas horas.
Tras lo sucedido, este miércoles se vivió "una tarde de pericias en el lugar donde, después de ese trabajo, el fiscal Moure, a cargo de la investigación, decidió imputar a los dueños del geriátrico y a dos cuidadoras, acusándolos de homicidio culposo, lesiones culposas e incendio culposo, que revelaron en el lugar que había varios detectores de humo que no funcionaban", según indicó Leo García en C5N.
En este sentido, el periodista destacó que "esto es esencial" porque "la hipótesis principal es que una de las mujeres que falleció en el incendio tenía una grave adicción a los cigarrillos y fumaba en la habitación, algo que está prohibido, pero para eso tenían que bloquear los sensores de humo".
Y añadió: "Además, constataron algo que ocurre desde 2019, y es que los dueños de este lugar no tenían la habilitación provincial, estaba en trámite y habían sido varias veces notificados de que tenían que ponerse al día con esa situación".
"Otra cosa que constataron es que durante la noche había solamente dos cuidadoras, por eso participaron más de una decena de policías en estos rescates, en poder evacuar el lugar y hay 12 policías que resultaron heridos en medio de este incendio", detalló García.
Y concluyó: "¿Qué dice el relevamiento, la inspección? Que con la cantidad de adultos mayores que había en el lugar, se necesitan de 6 a 8 cuidadores para ese horario en el que sólo había dos. Por eso terminan imputados también los dueños y los cuidadores entendiendo que no cumplieron con alguno de los protocolos durante la noche en que se desató el incendio y la tragedia. Esta imputación es de la tarde, pero la investigación recién comienza".
