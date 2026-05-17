Testimonios de la crisis: tiene 25 años, debe más de $30 millones y no tiene trabajo
Maximiliano Nakasone dejó de manejar para aplicaciones y apuestó al e-commerce, pero la crisis económica le impide afrontar las cuotas de un préstamo millonario.
El duro testimonio de un joven de 25 años oriundo de Florencio Varela, que acumula una deuda superior a los 30 millones de pesos, no tiene empleo fijo y enfrenta el inminente vencimiento de una nueva cuota de su préstamo se volvió foco de debate, en medio de una crisis que sacude a varias esferas del país.
Según explicó, su situación es el resultado de una serie de decisiones vinculadas a su emprendimiento e-commerce, que inició a los 16 años: "En 17 días tengo que pagar la cuota de mi préstamo. No tengo ni para pagar el colectivo. Siempre estuve a puntito, pero nunca se terminó de dar nada", repasó Maximiliano Nakasone.
El endeudamiento se remonta a mayo de 2025, cuando decidió tomar un préstamo bancario para comprar un auto y trabajar como conductor en aplicaciones de movilidad: "Me prestaron ocho millones y pico de pesos y me alcanzó para comprarme un Voyage 2011", detalló en diálogo con Infobae.
Durante varios meses trabajó con jornadas extensas, que en algunos casos llegaban a las 18 horas diarias y de recorrer 70.000 kilómetros, nunca logró cancelar el crédito: "Era venir a casa a dormir y volver a salir", recordó. Tras sufrir dos robos violentos y un accidente decidió abandonar las aplicaciones y vender el auto.
Con el dinero obtenido y una indemnización del seguro, optó por reorientar su actividad hacia el comercio electrónico. Invirtió en una computadora y en una mentoría para iniciar un emprendimiento digital.
"A los 22 días lancé mi tienda. Tuve unos 28 pedidos en 10 o 15 días, pero no conseguí proveedores", señaló el joven. Además, dijo haber invertido entre 600 y 700 dólares en publicidad que no dieron resultados.
Quién es Maximiliano Nakasone
El joven de 25 años, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, se define como un emprendedor, en una época marcada por la incertidumbre económica y la falta de estabilidad. A pesar de estas dificultades, mantiene expectativas de revertir su situación a través del e-commerce.
En la entrevista con Infobae, hizo referencia a su mirada sobre el contexto actual y la competencia en el mercado digital: "Si saco un producto que no se consigue o resuelve un problema puntual, me van a elegir", sostuvo.
Mientras se acerca el vencimiento de una nueva cuota de $610.000 que no puede afrontar, Nakasone continúa buscando alternativas para generar ingresos y evitar caer en mora.
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