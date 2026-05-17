Testimonios de la crisis: tiene 25 años, debe más de $30 millones y no tiene trabajo

"A los 22 días lancé mi tienda. Tuve unos 28 pedidos en 10 o 15 días, pero no conseguí proveedores", señaló el joven. Además, dijo haber invertido entre 600 y 700 dólares en publicidad que no dieron resultados.

Quién es Maximiliano Nakasone

El joven de 25 años, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, se define como un emprendedor, en una época marcada por la incertidumbre económica y la falta de estabilidad. A pesar de estas dificultades, mantiene expectativas de revertir su situación a través del e-commerce.

En la entrevista con Infobae, hizo referencia a su mirada sobre el contexto actual y la competencia en el mercado digital: "Si saco un producto que no se consigue o resuelve un problema puntual, me van a elegir", sostuvo.

Mientras se acerca el vencimiento de una nueva cuota de $610.000 que no puede afrontar, Nakasone continúa buscando alternativas para generar ingresos y evitar caer en mora.