Temporada complicada: temporal de viento y lluvia azotó la costa atlántica bonaerense
Desde el Partido de la Costa hasta Pinamar, todas las localidades turísticas de la provincias sufrieron el fenómeno cllimático que causó temor entre los veraneantes y pérdidas materiales.
Un fuerte temporal golpeó a la costa atlántica bonaerense dejando un saldo de singulares pérdidas materiales que, afortunadamente, no incluyó víctimas entre habitantes de las distintas localidades ni entre turistas que por estos días llegan a ellas debido al cambio de quincena.
Pinamar fue una de las ciudades más afectadas por el fenómeno meteorológico, donde un árbol cayó sobre dos autos estacionados, un hecho que se produjo en medio de fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias. El viento, en concreto, fue una de las principales causas para que los bañistas abandonaran en masa las playas de la zona.
Personal municipal y de emergencias trabajó en el lugar para retirar el árbol y normalizar la circulación, mientras se mantiene la alerta por condiciones climáticas adversas en otras regiones, como el Partido de la Costa.
Localidades como Mar del Tuyú, Santa Teresita y Costa del Este volvieron a quedar bajo el agua por el fuerte temporal, anegando sus calles y complicando a vecinos y visitantes por la caída de granizo.
Los problemas se desataron alrededor de las 16, cuando luego de una jornada de calores intensos e incluso de cielo despejado aparecieron las nubes negras y el viento que dio paso a la tormenta que aterrorizó a muchos, provocando la baja de visibilidad e incidentes de tránsito.
