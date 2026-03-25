Incautaron más de 400 juguetes nocivos para la salud en Balvanera

juguetes nocivos

A partir de las inspecciones, el fiscal Blas Matías Michienzi ordenó el secuestro de 468 juguetes apócrifos, potencialmente nocivos para la salud. Además se les notificó a los dueños de los locales comerciales que los artículos exhibidos eran falsos debido a que no estaban realizados con el material autorizado por la normativa vigente. Por lo que se los imputó por infracción a los artículos 201 y 289 inciso 1 del Código Penal.

De los procedimientos participaron también personal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), la Dirección General de Protección de Trabajo (DGPT) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC).

Lloren chicos, lloren: tras 18 años cierra una juguetería y ofrece su stock al 50%

La juguetería Giro Didáctico abrió su primera sucursal en 1992, en el barrio porteño de Palermo, y cuando le llegó el momento de crecer a nivel nacional lo hizo a través del modelo de franquicias. Así fue como en 2008 levantó la persiana su local en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cuyo dueño anunció esta semana que está por cerrar.

El comerciante Marcos Davies, dueño de la franquicia de Giro Didáctico en Comodoro Rivadavia, confirmó la noticia del cierre a través de Instagram, donde se despidió de su público y anunció descuentos del 50% en efectivo hasta agotar todo el stock que le queda en el local de Alvear 601, en el barrio La Loma.

"Mucha gente paso por este local, ya tenemos clientes que sus padres les compraban regalos y ahora ellos les compran a sus hijos, mirá si pasaron años... así que a todos ellos, los que desde el primer día confiaron en nuestro negocio, ¡muchas gracias!", comentó Davies, dando a enteder que 2026 lo encontrará en otra actividad.

giro didactico

En diálogo con el medio ADNSUR, de Chubut, Davies explicó que su idea era vender el negocio en 2025, con el aval de Giro Didáctico y dándole preferencia a la compañía para la compra en caso de que quisiera mantener abierta la franquicia en Comodoro Rivadavia.

"Tuvimos gente interesada, pero por distintas situaciones no se concretó. Cuando vimos que no había interesados, decidimos cerrarlo", reconoció el comerciante, que aún siente la "incomodidad" de anunciar el cierre.

Ahora, la única presencia de la juguetería en Chubut está sobre la calle 25 de Mayo, en Puerto Madryn.

Cambio de costumbres en el consumo de juguetes

Davies reconoció que hubo un "cúmulo de situaciones" para decidir el cierre de su tienda después de 18 años, incluida la baja en las ventas presenciales, que fueron prácticamente reemplazadas por el comercio electrónico.

"La venta online es complicada porque el mismo distribuidor vende más barato que lo que nosotros podemos ofrecer acá", señaló el comerciante, que trabaja en una de las zonas del país donde el costo de vida es más alto que el promedio nacional.