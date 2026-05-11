Incendio en un edificio del microcentro porteño: evacuaron a 45 personas

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VIDEO: violento robo en una joyería de la calle Libertad, a metros del Obelisco

Tres delincuentes asaltaron el sábado pasado una joyería de la calle Libertad, a metros del Obelisco, en el barrio de San Nicolás. Las damnificadas fueron una madre y su hija, dueñas del negocio, que fueron atacadas a golpes y reducidas.

El episodio de inseguridad se desarrolló en apenas 4 minutos, entre las 12.42 y 12.46, en el local de Joyas Maia, ubicado entre Corrientes y Lavalle. En ese corto tiempo dos de los delincuentes -un hombre y una mujer- lograron desvalijar las vidrieras.

Mientras el tercer delincuente hacía de "campana" en la calle, la única mujer de la banda entró a hacer la "pantalla" como si fuese una clienta más de las que camina la calle del barrio de San Nicolás conocida por sus joyerías.

"El día sábado estábamos justo para cerrar a las 12.40 y entra una chica y dice 'quiero una cadena para 15'. Mi mamá pregunta 'qué cadena querés?', y hace un gesto de 'no sé'. De repente el tipo viene de atrás, cruza ella y entra hasta el fondo, que es privado, es donde está mi escritorio no puede pasar", relató a C5N Aigan, dueña de Joyas Maia.

ROBO JOYERIA

Aigan estaba acompañada por Silva, su madre, que también fue golpeada y reducida.

Aunque el ladrón infundió miedo porque parecía estar armado, Aigan se valió de un elemento de trabajo para lograr un dato clave: "agarré una herramienta para defender, él como tenía las dos manos no libres, agarré su mochila y vi que no tenía arma. Entonces ahí empezó el forcejeo entre los dos. Yo los quería sacar", relató.

Las mujeres expresaron este lunes que los ladrones se llevaron "mucho, toda la vitrina", y reconocieron que aún no empezaron siquiera el recuento de cuánta mercadería perdieron.

El forcejeo con el ladrón todavía está fresco en la memoria de ambas, y el accionar de la Policía, que suele patrullar la zona del Obelisco por la cantidad de turistas que atrae, se hizo notar.

"Él me agarraba en el piso para que no haga nada, me pisó el pecho, animal, y la chica agarró todo, lo metió con bandeja y todo, cadenas, anillos, todo en oro, muy importante. Lo metió en una mochila", relató Aigan.

"Me siento tan mal en este momento que no tengo número, no sé cuánto se fue. Estoy triste, indignada. Todo este tiempo... gramo por gramo que se junta acá, no engaño a nadie... Vienen y me arrebatan en tres minutos todas esas cosas... me hace mal", expresó la mujer.

Para referencia, Aigan señaló que un anillo de oro de hombre -"zafiro, brillante"-, puede salir alrededor de U$S 2.000.

"Como 10 bandejas de oro se llevaron", agregó.

"Fuimos a hacer la denuncia, cerré el local como estaba y no miré nada. No estoy pensando en el seguro porque me siento triste. Espero que los puedan atrapar, porque las fotos están en todos lados, las voy a repartir por toda Libertad para que nunca más pisen acá", sentenció.