La peor noticia: hallaron muerta a la mujer que estaba desaparecida tras el incendio en el conventillo de La Boca
La víctima tendría entre 70 y 75 años y se cree que estaba dormida al momento del siniestro.
La mujer de 70 años que era buscada tras el incendio en un conventillo de La Boca fue hallada muerta por los equipos de rescate. A partir del relato de los vecinos, constataron que vivía en el segundo piso del edificio y, al ingresar los bomberos y el personal de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) la encontraron sin vida.
El incendio sucedió en un inmueble ubicado en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, en La Boca, y hay amplio operativo de Bomberos de la Ciudad y el SAME. Momentos después del inicio de las llamas, 19 personas fueron evacuadas del lugar y se confirmó que se visualizó fuego activo y abundante humo.
Según explicaron los vecinos, el fuego habría comenzado en el segundo piso, por un cortocircuito de un cargador de celular enchufado en una zapatilla, y se extendió rápidamente por el edificio.
El fuego se declaró generalizado y afectó por completo el conventillo, lo que obligó a los bomberos a trabajar intensamente para evitar que las llamas se propaguen a viviendas linderas. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan evacuando a los residentes y brindando asistencia médica.
"Mi hermana está mal, se le murieron los tres gatitos que tenía, mi sobrina está internada. Vivía hace más de 27 años, perdió todo, se quemó completamente todo", explicó la hermana de una de las afectadas en diálogo con C5N. En su relato contó que el fuego comenzó a las 8:30; su sobrina fue trasladada al Hospital Argerich por un corte en su pierna.
Durante el operativo, bomberos rescataron a un gato que se encontraba afectado por la inhalación de humo. El animal recibió asistencia por parte de personal del SAME, que le administró oxígeno en el lugar como parte de las tareas de emergencia.
El incendio ya se encuentra dominado al tiempo que personal de bomberos realiza inspecciones en los distintos ambientes del inmueble.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario