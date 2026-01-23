La peor noticia: hallaron muerta a la mujer que estaba desaparecida tras el incendio en el conventillo de La Boca

mujer fallecida la boca

El fuego se declaró generalizado y afectó por completo el conventillo, lo que obligó a los bomberos a trabajar intensamente para evitar que las llamas se propaguen a viviendas linderas. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan evacuando a los residentes y brindando asistencia médica.

incendio conventillo la boca



"Mi hermana está mal, se le murieron los tres gatitos que tenía, mi sobrina está internada. Vivía hace más de 27 años, perdió todo, se quemó completamente todo", explicó la hermana de una de las afectadas en diálogo con C5N. En su relato contó que el fuego comenzó a las 8:30; su sobrina fue trasladada al Hospital Argerich por un corte en su pierna.

Durante el operativo, bomberos rescataron a un gato que se encontraba afectado por la inhalación de humo. El animal recibió asistencia por parte de personal del SAME, que le administró oxígeno en el lugar como parte de las tareas de emergencia.

El incendio ya se encuentra dominado al tiempo que personal de bomberos realiza inspecciones en los distintos ambientes del inmueble.