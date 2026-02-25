Se incendió un depósito de telas en Valentín Alsina: hay peligro de derrumbe
El hecho ocurrió en la intersección de Ruchi y Liniers y los bomberos llegaron al lugar para apagar el fuego.
Un incendio de grandes proporciones en una fábrica de telas se desató en la noche del martes en Valentín Alsina, partido de Lanús, lo que movilizó a más de 120 bomberos y generó alarma en el barrio. El siniestro comenzó cerca de las 19.30 en un depósito ubicado sobre la calle Rucci y Liniers, ocupando casi toda una manzana.
Adrián Arias, jefe de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, aportó detalles sobre el despliegue. “A las 19.30, Defensa Civil Lanús, a través del central de alarma, se hace la dotación. La dotación ya en camino, se observa gran cantidad de humo. Activa el protocolo que tenemos Bomberos de Lanús Oeste para industria. Se empiezan a desplazar todas las dotaciones, se acelera mucho, se agiliza mucho para lograr controlarlo”, relató en declaraciones televisivas.
Por su parte, contó que en el lugar no había nadie y tuvieron que romper portones para ingresar: “Tenemos a unos 120 bomberos y 18 unidades cisterna que van haciendo viaje de agua y descargan en la pileta”.
La magnitud del incendio y la acumulación de telas generaron un calor extremo. “Tuvimos cuatro bomberos con baja de presión; es mucha la temperatura. Es como horno cerrado, pero eso ayudó porque, al estar cerrado entre paredes y loza, se logró contener y no se propagó”, destacó Adrián.
Por el momento, se desconoce qué pudo haber originado el fuego. Además, el lugar se encuentra con peligro de derrumbes en algunas partes.
El despliegue involucró a más de 16 dotaciones y el apoyo de la Regional Uno, que incluye cuerpos de Avellaneda, Dock Sud, Cherausía, Sarandí y otras localidades de la zona sur del conurbano. El operativo sumó hasta 18 unidades cisternas que abastecieron de agua a los equipos y permitieron sostener la labor en el interior del galpón. “Ya sumamos un par de camiones más, estamos en 18 unidades, unidades de cisternas que van haciendo viaje de agua y descargan en las piletas esas que ven ahí”, describió Arias, agradeciendo la colaboración de los vecinos y el municipio.
El humo y el olor a quemado se percibían en todo el barrio, mientras los bomberos trabajaban en condiciones extremas de temperatura. Cuatro integrantes del cuerpo sufrieron baja de presión debido al calor dentro del depósito, aunque no se reportaron heridos de gravedad ni entre los trabajadores ni entre los rescatistas: “Es mucha la temperatura ahí adentro, mucha. Para que te des una idea, es como un horno, está todo cerrado”.
Minutos antes de las siete de la mañana de este miércoles, pocas dotaciones de Bomberos permanecían en el lugar realizando las últimas tareas.
