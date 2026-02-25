Se incendió un depósito de telas en Valentín Alsina: hay peligro de derrumbe

Por el momento, se desconoce qué pudo haber originado el fuego. Además, el lugar se encuentra con peligro de derrumbes en algunas partes.

incendio deposito valentin alsina

El despliegue involucró a más de 16 dotaciones y el apoyo de la Regional Uno, que incluye cuerpos de Avellaneda, Dock Sud, Cherausía, Sarandí y otras localidades de la zona sur del conurbano. El operativo sumó hasta 18 unidades cisternas que abastecieron de agua a los equipos y permitieron sostener la labor en el interior del galpón. “Ya sumamos un par de camiones más, estamos en 18 unidades, unidades de cisternas que van haciendo viaje de agua y descargan en las piletas esas que ven ahí”, describió Arias, agradeciendo la colaboración de los vecinos y el municipio.

El humo y el olor a quemado se percibían en todo el barrio, mientras los bomberos trabajaban en condiciones extremas de temperatura. Cuatro integrantes del cuerpo sufrieron baja de presión debido al calor dentro del depósito, aunque no se reportaron heridos de gravedad ni entre los trabajadores ni entre los rescatistas: “Es mucha la temperatura ahí adentro, mucha. Para que te des una idea, es como un horno, está todo cerrado”.

Minutos antes de las siete de la mañana de este miércoles, pocas dotaciones de Bomberos permanecían en el lugar realizando las últimas tareas.