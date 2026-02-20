Se incendió un importante depósito en Benavídez: hubo trabajadores heridos y pérdida de mercadería

Entre los cuerpos de bomberos y otros actores de servicios de emergencias se contaron los destacamentos de Benavídez, Don Torcuato, General Pacheco, Belén de Escobar y Maschwitz.

Además, prestaron servicios móviles el Grupo de Prevención Urbana, Defensa Civil y el Centro de Operaciones Tigre (COT).

Vecinos de la zona señalaron que no se escucharon explosiones en el momento del inicio del fuego, por lo que se sospecha que la llamas habrían iniciado a causa de un posible cortocircuito. Sin embargo, aún no hay versiones oficiales.

Hace apenas dos semanas sucedió un episodio similar, pero no en el partido de Tigre sino en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, donde se desarrolló un incendio registrado en el depósito de un hipermercado mayorista.

Al menos 22 dotaciones de Bomberos de La Matanza, Hurlingham, Tres de Febrero y Moreno intervinieron en el operativo.

Debido al estado actual de la estructura existe ahora "un gran riesgo de derrumbe", señaló Guillermo Amado, el jefe del operativo de Bomberos en Laferrere. "No se salvó casi nada", convino.