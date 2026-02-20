Se incendió un importante depósito en Benavídez: hubo trabajadores heridos y pérdida de mercadería
Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas en la empresa Norlog, un predio de gran tamaño que ofrece alquiler de distintas marcas.
El humo y las llamas se veían desde la Panamericana, y no era para menos: un incendio descomunal consumió parte de un depósito en la localidad de Benavídez, partido de Tigre.
Al menos 18 dotaciones de bomberos trabajaron desde las 15 de este viernes en el predio de la empresa Norlog, una compañía que arrienda su depósito a varias marcas para garantizar la logística.
Las llamas se podían ver desde la autopista Panamericana y el Corredor Bancalari, a gran distancia del depósito que se encuentra emplazado en el Boulevard Presidente Perón 4749 y Ruta 9, a la altura del kilómetro 37.
Testigos de la secuencia afirmaron que se pudieron ver grandes columnas de humo negro desde kilómetros de distancia.
Encargados de la compañía confirmaron que algunos trabajadores sufrieron heridas leves pero no se indicaron más damnificados ya que todo el personal fue evacuado por protocolo.
Entre los cuerpos de bomberos y otros actores de servicios de emergencias se contaron los destacamentos de Benavídez, Don Torcuato, General Pacheco, Belén de Escobar y Maschwitz.
Además, prestaron servicios móviles el Grupo de Prevención Urbana, Defensa Civil y el Centro de Operaciones Tigre (COT).
Vecinos de la zona señalaron que no se escucharon explosiones en el momento del inicio del fuego, por lo que se sospecha que la llamas habrían iniciado a causa de un posible cortocircuito. Sin embargo, aún no hay versiones oficiales.
Hace apenas dos semanas sucedió un episodio similar, pero no en el partido de Tigre sino en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, donde se desarrolló un incendio registrado en el depósito de un hipermercado mayorista.
Al menos 22 dotaciones de Bomberos de La Matanza, Hurlingham, Tres de Febrero y Moreno intervinieron en el operativo.
Debido al estado actual de la estructura existe ahora "un gran riesgo de derrumbe", señaló Guillermo Amado, el jefe del operativo de Bomberos en Laferrere. "No se salvó casi nada", convino.
